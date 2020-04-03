Kim Kardashian, karantinada beşinci çocuk fikrinden vazgeçti

Corona virüsü salgını nedeniyle dört çocuğuyla birlikte evde izolasyon kuralına uyan Kim Kardashian, zorlandığını söyleyerek beşinci çocuk fikrinden vazgeçtiğini açıkladı.

Ünlü reality şov yıldızı Kim Kardashian, salgın nedeniyle dört çocuğuyla evde karantinaya girince beşinci çocuğu yapmaktan vazgeçti.

Kardashian, rap şarkıcısı eşi Kanye West ve North, Saint, Chicago ve Psalm isimlerindeki dört çocuğuyla evde izolasyon kuralını uygularken çocuk konusundaki fikirleri de değişti.

Dört çocuğuyla evde zorlandığını belirten ünlü isim, “Dört çocukla evde olunca bir dakikalığına bir başkasını daha düşündüğümde kesinlikle vazgeçmeme neden oldu. Gerçekten çok zor” şeklinde konuştu.

Çocuklarıyla ilgilenmekten yorulan Kardashian, beşinci çocuk fikrinden uzaklaşmış olsa da onlarla zaman geçirmekten keyif alıyor.

Geçen günlerde evinin sinema odasında çektiği bir aile fotoğrafını paylaşarak, takipçilerinden çocuklarla yapılabilecek etkinlik önerisi isteyen 39 yaşındaki yıldız, dört çocuğundan ikisini taşıyıcı anne yoluyla dünyaya getirmişti.

İlk çocukları North ve Saint’i dünyaya getirirken, preeklampsi (hamilelik zehirlenmesi) hastalığıyla yüzleşen Kardashian, hamileliğinin hayati risk taşıması nedeniyle taşıyıcı anne yöntemine başvurmuştu.