Kim Kardashian kimdir, kaç yaşında?

Amerikalı magazin yıldız Kim Kardashian, yaptığı açıklamalarla ve paylaştığı fotoğraflarla magazin gündeminden hiç düşmüyor. 1980 yılında doğan Kim Kardashian'ın babası, yarı Osmanlı yarı Rus asıllı bir üçüncü jenerasyon Amerikan Ermenisi'dir. İşte dokuz kardeşi olan Kim Kardashian hayatına dair detaylar...

KİM KARDASHİAN KİMDİR?

Amerikalı magazin yıldız olan Kim Kardashian 21 Ekim 1980 yılında Los Angeles dünyaya geldi.

ABD'ye göç eden dördüncü jenerasyonda yer alan ve tanınmış bir aileden gelen Kardashian, Amerika'nın Kaliforniya eyaletinin Los Angeles şehrinde, ünlü merhum hukuk danışmanı ve avukat Robert Kardashian ile Kris Jenner'ın kızı olarak dünyaya gelmiştir. Babası yarı Osmanlı yarı Rus asıllı bir üçüncü jenerasyon Amerikan Ermenisi’dir. Annesi ise Hollanda ve İskoçya kökenli bir Amerikalıdır.

Baba tarafından büyük-büyükbabası Los Angeles'a Osmanlı İmparatorluğu'ndan göç etmiştir.

Toplamda dokuz kardeşi olan Kardashian'ın iki öz kız kardeşi ve bir öz erkek kardeşi vardır; Kourtney, Khloé ve adını merhum babasından alan Robert. Annesinin daha sonra evlendiği Bruce Jenner'ın önceki evliliğinden olmak üzere üç üvey erkek kardeşi ve bir üvey kız kardeşi vardır;

Burton Jenner, Brandon Jenner, televizyon yıldızı Brody Jenner, Casey Jenner. Yanı sıra annesinin 1989'da Robert'tan boşanıp 1991'de evlendiği eski olimpiyat atleti Bruce Jenner'dan olmak üzere iki yarı öz ünlü kız kardeşi vardır; Kendall Jenner ve Kylie Jenner.Marymount Lisesi'nden mezun olan Kardashian, okulda okuduğu dönem sırasında, babasına ait olan müzik pazarlama firmasında çalışmıştır.

Kardashian Ermeni Kırımı konusunda Barack Obama'ya ve devlet yönetimine bu konudaki görüşlerini iletmek için çaba sarf etmiştir. Türkiye'yi soykırım konusunda haksız gördüğünü ilan edip, Türkleri hoş karşılamadığını ve Türkiye'nin boykot edilmesini istediğini belirtmiştir.

2000'de prodüktör Damon Thomas'la evlenip 2004'te boşandı. Daha sonra R&B sanatçısı Ray J ile çıkmaya başladı. Ray J ile bir seks kasedi ortaya çıktı. Kim Kardashian önce dava açsa da daha sonra Vivid Entertainment'la anlaşıp kasedin haklarını 5 milyon dolara sattı. 2007'de Ray J'den ayrılan Kardashian, Amerikan futbolcusu Reggie Bush ile çıkmaya başladı ancak ayrıldılar.

2010 Ekim'in de ise Michael Copon ile ilişkiye başladı ve bu ilişkisi de kısa sürdü. 2011 Mayıs ayında Kris Humphries ile nişanlanan Kardashian'ın 20.5 karatlık nişan yüzüğü çok konuşuldu. 20 Ağustos 2011'de Kris Humphries ile evlenen Kardashian'ın düğünü California Eyaleti’ne bağlı Santa Barbara yakınlarındaki Montecito Kasabası’nda bulunan bir malikanede gerçekleşti.

Düğüne, sinema ve müzik dünyasından birçok ünlü isim katılırken, düğünde toplam 440 kişi davetli vardı. Düğünde Vera Wang imzalı fildişi renginde, kabarık etekli, dantel bir gelinlik giyen Kardashian 30 milyon dolar olan düğününün tüm masrafları reklam sponsorları tarafından karşılandı. Kardashian düğün için tek kuruş harcamamasına rağmen düğün fotoğrafları için People Dergisi’yle yaptığı anlaşmayla ayriyetten 17.9 milyon dolar kazanç sağladı.

2012 Nisan ayından beri Kanye West ile beraber olan Kardashian 15 Haziran 2013 günü Cedars-Sinai Medical Hastanesinde kızlarını dünyaya getirir. Çift kızlarına ‘North West' adını vermişlerdir. Kim Kardashian Kanye West'ten 5 Aralık 2015'te oğlunu dünyaya getirir. Çift ikinci çocuklarına ‘Saint West' adını vermiştir.