Kim Kardashian, kızı North’a kanlı gömlek satın aldığı iddia edildi

Adı her gün farklı bir konuyla anılan Kim Kardashian, bu sefer de eski ABD başkanı John F. Kennedy'nin süikaste uğradığı gün giydiği gömleği kızı North'a satın aldığı iddiasıyla magazin gündemine geldi.

Refinery29 adlı platform, Kim Kardashian’ın Instagram hikayelerinde paylaştığı iddia edilen bir görüntüyü sayfalarına taşımaları üzerine büyük tepki çekti.

İddialara göre Kardashian, suikaste kurban giden eski ABD başkanı John F. Kennedy’nin öldüğü gün giydiği kanlı gömleği kızı North’a hediye etti.

Kardashian daha önce de Michael Jackson’ın, Elizabeth Taylor’ın 65. yaş gününde giydiği ceketi kızına hediye etmişti.

Paylaşılan görüntüde, “North, Michael Jackson’ın ceketi ve şapkası ile birlikte, John F. Kennedy’nin süikast günü giydiği gömleği de hediye olarak aldı” notu yazılmış, yapılan haber şiddetli tepkiye yol açtı.

Kim Kardashian ise Twitter hesabından yapılan haber ile ilgili, “Bu haber kesinlikle sahte. Kennedy’nin gömleğini satın almadım. Hiç paylaşmadığım bu görüntü birisinin hastalıklı şakasından başka bir şey değil” yazdı.

Refinery29 adlı platform daha sonra bu haberi yayından kaldırdı.