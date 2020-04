Kim Kardashian, Kourtney ile neden kavga ettiğini açıkladı

Kardashian ve Jenner ailelerini meşhur eden TV şovu Keeping Up With The Kardashian’ın yeni bölümünde, Kim Kardashian ve Kourtney Kardashian, saç başa kavga etmiş, tekmeler havada uçuşmuştu… Bu olayın üzerinden çok geçmeden Kim konuya açıklık getirdi…

Ünlü şovmen Jimmy Kimmel’ın evden sundnuğu programa görüntülü bağlanan Kardashian, önce, 18’nci sezonu bitirdiklerini, şu an son bölümü çektiklerini ve herkesin evinde karantinadayken çekim yaptığını anlattı. Kimmel’ın ‘Kourtney ile aranda ne yaşandı’ diye sorması üzerine ise “Bence Kourtney aşırı kin biriktirmiş ya da cidden artık çekim yapmak istemiyor” cevabını verdi.



Kourtney’in hergün işe bir tavırla geldiğini, sinirini ekipteki herkesten çıkardığını ve ne yapacağına cidden karar veremediğini belirten Kim, bu nedenden dolayı Kourtney’i ittirmeye devam ettiklerini, bu sayede ne kadar mutsuz olduğunu anlamaya çalıştıklarını anlattı. Daha önce programda asla bir şiddet görüntüsünün olmadığının da altını çizen Kardashian, annesinin bölümü izlediğinde ‘Siz kimsiniz, neler oluyor size’ diyerek ağladığını söyledi.

Kourtney ile arasının şu an çok iyi olduğunu belirten Kardashian, normalde şiddet meyillisi biri olmadığını söyleyerek, olayın iç yüzünü şöyle anlattı: “Beni öyle bir tırmaladı ki, siz bunu görmediniz. Resmen kanıyordu. Ben de karşılık olarak gidip onun sırtına patlattım. Bununla gurur duymuyorum ama o anın etkisiyle yaptım. Zaten kavga sonrası ayrılma kararı aldı. Sanırım bu onun için çok daha iyi olacak…”