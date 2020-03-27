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Kim Kardashian, lahmacuna ‘Ermeni pizzası’ dedi
Kim Kardashian, lahmacuna ‘Ermeni pizzası’ dedi
Kim Kardashian, dün akşam evine lahmacun sipariş etti. Ne var ki takipçilerine 'Ermeni pizzası' diye tanıttı. Onun bu paylaşımı tepkilere yol açtı...
Magazin 27 Mart 2020 - 09:32

Kim Kardashian, eşi ve dört çocuğu ile birlikte, herkes gibi ev karantinasında. Evde sıkıldığını dile getiren Kardashian, geçenlerde evinin sinema salonunda çekilmiş bir fotoğrafı paylaşarak ve insanlarla dalga geçer gibi ‘Çocukları nasıl oyalacağım, fikri olan var mı?’ diye sormuştu. Halbuki çok defa evini paylaşan Kardashian’ın, oyun, spor, sinema salonlarının olduğu bir evde sıkılmaması lazım…

Kardashian dün akşam da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Eve lahmacun sipariş eden Kardashian, takipçilerine yemeği tanıtırkan ‘Lahmacun, bir Ermeni pizzası’ dedi. Onun bu sözleri ise Türkiye’de tepkilere yol açtı.

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