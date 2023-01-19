Kim Kardashian, Prenses Diana’nın ikonik kolyesini satın aldı

Kim Kardashian, bir zamanlar Prenses Diana'nın kullandığı haç kolyeyi 197 bin dolara satın aldı.

Sozcu.com.tr

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Önce Met Gala’da Marilyn Monroe’nun ikonik elbisesini giydi, şimdi de Prenses Diana’nın kolyesini satın aldı. Kim Kardashian’ın pahalı tasarımlara ilgisi devam ediyor.

Geçtiğimiz yıl resmi olarak Kanye West’ten ayrılan Kardashian, eski kocasının yeniden evlendiğine dair çıkan haberlerden sonra oldukça pahalı bir alışverişle dikkat çekiyor.

Prenses Diana tarafından kullanılan elmas ve ametist haç şeklindeki kolye 18 Ocak Çarşamba günü bir Sotheby’s müzayedesinde açık artırmaya çıktı. Kardashian da 200.000 doların biraz altında bir fiyatla bu değerli parçaya sahip oldu.

197.453 dolar ödediği Attalah Haçı, 1987’de Prenses Diana tarafından kadife bir elbiseyle birlikte Londra’daki bir yardım galasında kullanıldı. Parçanın o sırada Garrard isimli mücevher şirketi tarafından Prenses Diana’ya ödünç verildiği bildirildi.

Kardashian daha önce, Elizabeth Taylor ve Jackie Kennedy Onassis’e ait takılar da satın almıştı.

Hatta ünlü ismin mücevher koleksiyonu, 2016’da Paris’teki bir otelde soyguncular tarafından hedef alınmasıyla da ünlü. Dört çocuk annesi, 3 Ekim 2016’da Paris Moda Haftası sırasında silah zoruyla soyulmuştu. Polis kılığındaki beş kişi, soygunda 11 milyon dolar değerinde mücevher çalmıştı.

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