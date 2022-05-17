Kim Kardashian ünlü spor dergisi için bikinili poz verdi

Kim Kardashian, Amerika Birleşik Devletleri'nde yayımlanan aylık spor dergisi Sports Illustrated'ın kapağı için poz verdi. Reality yıldızı ile birlikte Elon Musk'ın 74 yaşındaki annesi Maye, şarkıcı Ciara ve büyük beden modeli Yumi Nu de dergide yer alıyor.

Sozcu.com.tr

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Son aylarda Kanye West’ten ayrılığı ve ardından da komedyen Pete Davidson ile birlikteliği ile gündeme gelen Kim Kardashian şimdi de ünlü spor dergisinin kapağı için verdiği pozlarla dikkat çekiyor.

Kardashian, son olarak geçtiğimiz haftalarda Met Gala’da giydiği çarpıcı Marilyn Monroe elbisesiyle beğeni toplamıştı. Kardashians yıldızı, bu defa da kendi markası SKIMS’in bikinileriyle kameralar karşısında.

Kim Kardashian, derginin yeni sayısı için minik bir bikiniyle poz veriyor. Fotoğrafı Greg Swales tarafından çekilen 41 yaşındaki Kardashian, SKIMS bikini ve mayolarını çekimlerde kullanıyor.

Kardashian, verdiği pozları Instagram’da da paylaştı.

Kardashian ile birlikte ünlü derginin kapağı için Dominik Cumhuriyeti’nde Kardashian, Barbados’ta Ciara, Belize’de Maye Musk ve Karadağ’da Nu poz verdi.

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