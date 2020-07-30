Kim Kardashian ve Kanye West çiftinin arabulucusu Justin Bieber oldu

Kim Kardashian ve Kanye West çiftinin arabulucusu Justin Bieber oldu

Çiftlikte inzivaya çekilen ve Kim Kardashian'la görüşmeyi reddeden Kanye West'i, yakın arkadaşı olan Justin Bieber'ın ikna ettiği ve böylece çiftin tekrar görüştüğü ortaya çıktı.

Son günlerde eşi Kim Kardashian’la görüşmeyi reddeden Kanye West, arkadaşı Justin Bieber’ın yardımı sayesinde Kardashian’la görüşmeyi kabul ettiği ortaya çıktı. Bieber, Güney Carolina’da başkanlık kampanyası kapsamında miting düzenleyen ve yaptığı açıklamalar nedeniyle ruh sağlığından edişe uyandıran West’i Dominik’teki Wyoming çiftliğinde ziyaret etti.

İlk mitingde evliliği ile ilgili özel konuları anlatan, ilk çocuklarını neredeyse kürtajla aldıracaklarını söyleyen West, gözyaşlarına boğulduğu konuşmasından sonra Twitter hesabından açıklama yaparak, eşi Kim Kardashian’dan iki yıldır boşanmaya çalıştığını söylemişti. Ünlü rapçi eşini, kendisini ruh sağlığının bozuk olduğunu düşünerek hastaneye kapatmak istediğini de öne sürmüştü. Bunun üzerine Kardashian, eşinin bipolar bozukluğu olduğunu belirterek herkesten anlayış istemişti.

Daha sonra West'in, tekbaşına kaldığı çiftlikte kendisini ziyarete giden Kardashian'la görüşmeyi kabul etmediği öğrenilmiş, ardından çift otomobilde tartışırken görüntülenmişti. Kardashian'ın ağlarken görüldüğü o görüşmede Kanadalı pop yıldızı Justin Bieber'ın parmağı olduğu öğrenildi.