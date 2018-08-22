Kim Kardashian’a benzemek isteyen gencin son hali şaşırttı!

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İngiltere’nin Kuzey Yorkshire bölgesindeki Middlesbrough kentinde yaşayan 17 yaşındaki Kairah Kelly, kendisini Kim Kardashian’a benzetmek için 2 yılda tam 15 bin pounddan fazla para harcadı

17 yaşındaki transseksüel genç, Kim Kardashian’a benzemeye karar verdiğinde ise görüntüsü çok daha farklıydı ancak hiçbir zaman kendisini bir erkek gibi hissetmedi. Yalnız başına kaldığında ojeler süren, yüksek topuklu ayakkabılar giyen Kairah sonunda kararını verdi.



Görüntüsünün Kim Kardashian gibi olmasını istiyordu ve bunu hemşire olan annesine anlattı. İlk iş olarak adını değiştirdi. Saçlarını uzattı bir yandan da hormon tedavisine başladı. Görüntüsü gittikçe bir kadına benzemeye başladı. Kairah Kelly, estetik masraflarını Facebook’ta ürün tanıtımı ve satışı yaparak karşıladı ve daha devam eden ameliyatları için yine aynı kanalı kullanmakta. Şimdiden bir sosyal medya fenomeni oldu. İşte Kairah Kelly’in sosyal medya hesabından paylaştığı son hali…

