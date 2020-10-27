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Kim Kardashian’dan 40. yaş pozu
Kim Kardashian’dan 40. yaş pozu
Reality şov yıldızı Kim Kardashian yeni yaşını sosyal medyada paylaştığı pozlarla kutladı. Kardashian, Karayipler'de kutlamalara devam ediyor.
Sozcu.com.tr
Magazin 27 Ekim 2020 - 15:10

ABD'de reality şov programıyla üne kavuşan Kim Kardashian doğum günü kutlamalarını tam gaz sürdürüyor. 21 Ekim’de 40 yaşına giren Kim, ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte Karayipler’de tatil yapıyor.

Kim Kardashian.

Tatilden fotoğraflar paylaşan Kardashian, yeni yaşını da sosyal medyadan ilk kez kutlamış oldu. Kumsaldan bikinili fotoğraflarına yer veren Kardashian “İşte bu 40” notunu düştü.

Kim Kardashian.

Instagram’da 190 milyon takipçisi bulunan yıldızın fotoğrafına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

Kardashian ailesini dünya çapında şöhrete kavuşturan ‘Keeping Up with the Kardashians’ programı 19. sezonun ardından final yapma kararı almıştı.

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Son güncelleme: 15:12 - 27.10.2020
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