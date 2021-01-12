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Kim Kardashian’dan boşanma iddiaları sonrası cesur pozlar

Kim Kardashian, eşi Kanye West'ten boşanacağı iddiaları sonrası sosyal medyadaki sessizliğine son verdi. Kardashian, kendi markası için cesur bir paylaşım yaptı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 11:56, 12/01/2021
Haberler Magazin
Kim Kardashian’dan boşanma iddiaları sonrası cesur pozlar

ABD’de reality şov programıyla üne kavuşan Kim Kardashian boşanma ve aldatılma iddialarının ardından sosyal medyaya bomba gibi geri döndü.

Sahibi olduğu SKIMS markasının yeni ürünleri için kamera karşısına geçen Kim, birbirinden cesur pozlar verdi. Yeni ürünlerin 14 Ocak’ta çıkacağını söyleyen Kim, 26 Aralık’tan bu yana ilk kez paylaşım yapmış oldu.

40 yaşındaki yıldızın fotoğrafına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

2014’ten bu yana ünlü rapçi Kanye West’le evli olan Kim Kardashian’ın evleri ayırdığı iddia edilmişti. West’in Kim’e ihanet ettiği öne sürülürken, çiftten boşanmaya dair bir açıklama gelmedi.

Kanye West ve Kim Kardashian.

Kim Kardashian ve Kanye West’in North, Chicago, Psalm ve Saint olmak üzere dört çocuğu bulunuyor.

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