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Kim Kardashian’dan Joe Biden’a Azerbaycan ve Ermenistan çağrısı

Ermeni asıllı ABD vatandaşı Kim Kardashian, ABD Başkanı Joe Biden'a seslenerek, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki gerilimi durdurmasını istedi. Kardashian, "Bir başka Ermeni Soykırımı'nın önüne geçmek için harekete geçme zamanı" dedi.

Yayınlanma: 21:26 - 08 Eylül 2023 Güncellenme:
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Kim Kardashian’dan Joe Biden’a Azerbaycan ve Ermenistan çağrısı

Dünyaca ünlü reality şov yıldızı Kim Kardashian, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Joe Biden’a seslendi ve Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki gerilimi durdurmasını istedi.

“Bir başka Ermeni Soykırımı’nın önüne geçmek için harekete geçme zamanı” ifadelerini kullanan Kardashian, “ABD ve dünyanın, Ermenileri korumak için harekete geçmesi gerekiyor” dedi.

Kim Kardashian, geçmişte de sözde ‘Ermeni soykırımının’ tanınması için çağrılar yapmıştı.

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