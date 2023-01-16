Kim Kardashian’dan kızına lüks parti: Hello Kitty’lerden göz gözü görmedi

Kim Kardahian'ın kızı Chicago için düzenlediği partide, ekmeklerin üzerinde bile Hello Kitty görselleri vardı.

Sozcu.com.tr

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ABD'li reality şov yıldızı Kim Kardashian, 5 yaşına giren kızı Chicago için Hello Kitty motifleriyle dolu pespembe bir doğum günü partisi düzenledi.

42 yaşındaki yıldız, California'daki 60 milyon dolarlık villasını kızı için Hello Kitty süsleriyle doldurdu. Hiçbir lüksten kaçınılmayan partide, ekmeklerin üzerinde bile Hello Kitty görselleri dikkat çekti.

Parti için duvarları pembeye boyayan, pembe mobilyalar ve halılar alan Kardashian, özel partiden fotoğrafları da sosyal medyada paylaştı. Pasta, diğer yiyecekler, aksesuarlar ve balonların da tamamı pembe renkteydi.

Partide çocuklar için özel oyun alanları kurulurken, yüz boyama gibi aktiviteler de düzenlendi.

Bu arada partiye Kim Kardashian'ın dört çocuğunun babası olan ve geçen yıl ayrıldığı Kanye West katılmadı. West'in geçen hafta Kim Kardashian'a benzerliğiyle dikkat çeken tasarımcı Bianca Censori ile gizlice evlendiği ortaya çıkmıştı.

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