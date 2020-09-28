Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Son dakika! Kim Kardashian’dan küstah Türkiye çıkışı!
Son dakika! Kim Kardashian’dan küstah Türkiye çıkışı!
Ermeni asıllı reality şov yıldızı Kim Kardashian, Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışmaya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Magazin 28 Eylül 2020 - 09:27

Dünyaca ünlü reality şov yıldızı Kim Kardashian, Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışmaya Twitter paylaşımlarıyla dahil oldu.

Twitter hesabından paylaşımlarda bulunan Ermeni kökenli ABD vatandaşı Kim Kardashian, Ermenilerin Karabağ’da saldırıya uğradığını iddia ederek “Karabağ’ı korumak için hayatlarını tehlikeye atan cesur erkek ve kadınlar için dua ediyoruz” dedi.

“TÜRKİYE UYARILMALI”

Kardashian ayrıca, “Türkiye silah ve savaşçı göndermemesi konusunda uyarılmalı” ifadesini kullandı.

Ermenistan’ın sebepsiz saldırıların ve dezenformasyon kampanyasının kurbanı olduğunu savunan Kardashian, Azerbaycan’ın savaş propagandası yaptığını ve sosyal medyayı bloke ettiğini de söyledi.

“Bakü’ye saldırgan güç kullanımını durdurması için çağrı yapılmalı, Azerbaycan’a ABD askeri yardım durmalı” diyen Kardashian, Türkiye’nin Bakü’ye silah ve savaşçı göndermemesi için uyarılmasını da talep etti.

İLGİLİ HABERAzerbaycan-Ermenistan savaşında onlarca ölü, yüzlerce yaralı var

KIM KARDASHIAN’IN TWEET’LERİ:



Kim Kardashian, nisan ayında sosyal medyada yaptığı ‘1915 olayları’ paylaşımı nedeniyle Türk kullanıcıların tepkisini çekmişti. Kardashian’ın ‘sözde Ermeni soykırımı’ iddialarını yansıttığı paylaşımı, Türk kullanıcılardan tepki yorumlarının yağmasına neden olmuş, sosyal medyada en çok konuşulan konu başlıkları arasına girmişti.

İLGİLİ HABERKim Kardashian, skandal paylaşımlarının ardından Instagram'dan sansür yedi
Son güncelleme: 09:51 - 28.09.2020
Etiketler