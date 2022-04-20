Kim Kardashian’dan samimi itiraf: “Daha önce iç çamaşırı giymiyordum”

Kim Kardashian, Instagram hikâyesinde samimi bir itirafta bulundu. Kardashian, kendi oluşturduğu iç çamaşırı markası SKIMS'e kadar iç çamaşırı giymediğini söyledi.

Sozcu.com.tr

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SKIMS’in sosyal medya sayfasında yayınlanan bir Instagram hikayesinde iç çamaşırı giymediğini itiraf eden Kardashian, markasının Dipped Front Thong modelini göstererek, “Bu stili icat edene kadar hiç iç çamaşırı giymedim” dedi.

Dört çocuk annesi, daha önce de bir röportajı sırasında benzer bir açıklama yapmıştı. Kardashian, “Sırf beni rahatsız ettikleri için uzun süre iç çamaşırı kullanmayan bir kızdım. Son birkaç yıla kadar iç çamaşırı giymezdim; şimdi giyiyorum ve takıntılıyım” dedi.

Kardashians yıldızı, SKIMS’in pazarlaması konusunda da oldukça aktif. Son olarak; Tyra Banks, Heidi Klum, Alessandra Ambrosio ve Candice Swanepoel’in yer aldığı “Fit Everyone” isimli bir kampanyaya imza attı.

Kampanya çekiminden fotoğrafları kendi Instagram hesabından da paylaşan Kardashian, “Tamam, bu SKIMS kampanyasında olmamam gerekiyordu ama çok ikonik olduğu için uğradım ve atladım. Tyra, Heidi, Alessandra ve Candice ile tanışın, bizim imzamız olan SKIMS Fits Everybody koleksiyonumuzu giyiyorlar” yazdı.

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