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Kim Kardashian’ın çantasıyla alay ettiler
Kim Kardashian’ın çantasıyla alay ettiler
ABD'li magazin figürü Kim Kardashian'ın patates kızartması şeklinde çantası sosyal medyada alay konusu oldu. Çantanın 36 bin TL değerinde olduğu öğrenildi. 
Magazin 24 Ağustos 2018 - 09:30

Kimi zaman cesur, kimi zaman ilginç tercihleriyle gündemden düşmeyen magazin figürü Kim Kardashian, bu kez alay konusu oldu. Kardashian’la dalga geçilmesinin sebebi ise Los Angeles’ta düzenlenen bir partiye patates kızartması şeklinde çantayla katılmasıydı…

36 bin TL değerindeki değerli taşlarla süslü, Judith Leiber marka çanta için “Sadece 1 TL farkla büyük boyunu alamamış mı? Buna ne sığar”, “O parayla 36 bin tane patates tarlası alınır” gibi yorumlar yapıldı.

Öte yandan Kardashian’ın korsesi ise takipçilerinin gözünden kaçmadı.

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