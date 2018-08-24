Kim Kardashian’ın çantasıyla alay ettiler
Kimi zaman cesur, kimi zaman ilginç tercihleriyle gündemden düşmeyen magazin figürü Kim Kardashian, bu kez alay konusu oldu. Kardashian’la dalga geçilmesinin sebebi ise Los Angeles’ta düzenlenen bir partiye patates kızartması şeklinde çantayla katılmasıydı…
36 bin TL değerindeki değerli taşlarla süslü, Judith Leiber marka çanta için “Sadece 1 TL farkla büyük boyunu alamamış mı? Buna ne sığar”, “O parayla 36 bin tane patates tarlası alınır” gibi yorumlar yapıldı.
Öte yandan Kardashian’ın korsesi ise takipçilerinin gözünden kaçmadı.