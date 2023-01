Kim Kardashian’ın Harvard’da konuşması sosyal medyada olay oldu

Kim Kardashian, milyarlarca dolarlık SKIMS markasının başarısı hakkında konuşmak için cuma günü Harvard Business School'a gitti; ancak Kardashian'ın konuşması sosyal medyada alay konusu oldu. Pek çok kullanıcı ünlü ismi eleştirirken bazıları da başarılı bir marka kurduğu için destekledi.

Eğlence dünyasının önde gelen isimlerinden biri olan Kim Kardashian, sadece “Keeping Up with the Kardashians” reality şovuyla ya da özel hayatıyla öne çıkmıyor. Ünlü isim aynı zamanda kurucularından biri olduğu şekillendirici giyim markası SKIMS ile de dikkat çekiyor.

Kardashian, bu başarılı girişimi üzerine NBC10 Boston, Kardashian’ı sadece bir yıl önce 3,2 milyar dolar değerinde olan SKIMS hakkında yaklaşık iki saatlik konuşması için davet etti.

Ancak herkes Kardashian’ın bu başarısını takdir etmiyor olacak ki sosyal medyada pek çok kullanıcı konuyla ilgili ünlü ismi iğneleyen paylaşımlarda bulundu.

SOSYAL MEDYADA ALAY KONUSU OLDU

Twitter’da bir kullanıcı; “Bu komik. @KimKardashian, Harvard’ı heceleyemez” diye yazarken başka bir kullanıcı da “Kim Kardashian servet içinde doğdu. Oyunculuk veya şarkıcılık kariyerine başlayabilmek için bir seks kaseti kullanmaya teşebbüs etti. Kim K, kendisi ve ailesi utanmaz oldukları için senaryolu bir realite TV şovunu yürütecek kadar zengindi” diye yazdı.

Başka bir kullanıcı da “‘Kardashian’ ve ‘Harvard’ kelimeleri asla aynı cümlede geçmemeli, asla” dedi.

DESTEKLEYENLER DE OLDU

Pek çok kullanıcı, Kardashian’ın üniversite diploması olmadığı için ne tür bir tavsiye verdiğini sorguladı. Ancak Liz adlı bir öğrenci, NBC10 Boston’da Kardashian’dan çok şey öğrendiğini söyledi: “Bence pek çok insan, milyarlarca dolarlık bir şirketi yöneten biri olarak ona saygı duymuyor. Böylesine başarılı bir iş kurmuş birinden bir şeyler öğrenmek bile gerçekten heyecan vericiydi ve bence kameraların olmadığı mahremiyete sahip olup o samimi sohbeti yapabilmek özeldi.”

Aslında Kardashian, avukat olmak için aktif olarak çalışıyor ve hatta bu çalışmalarını zaman zaman sosyal medyada da paylaşıyor. son olarak geçtiğimiz yıllarda Kardashian, hukuk sınavını verdiğini paylaşmıştı.

