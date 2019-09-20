Kim Kardashian’ın korumaları annesini darp etti
Kim Kardashian’ın annesi Kris Jenner, kızının korumaları tarafından darp edildi. Jenner, kızı Kim Kardashian çekimdeyken evine ziyarete gittiği sırada Kim’in korumaları tarafından tanınmayınca yaşanan arbedede hastanelik oldu.
Khloe Kardashian kardeşi Kim’i arayıp “Tüm korumaların annemi dövdüler, hemen eve gelmelisin. Polis ve sağlık ekiplerini aradım” diyerek haber verdi. Evin yolunu tutan ünlü isim annesini sedyede görünce gözyaşlarını tutamadı.
Hastaneye kaldırılan Jenner, tedavi altına alındı. Kris Jenner’ın durumunun iyi olduğu bildirildi.