Kim Kardashian’ın selülitleriyle başı dertte

Ünlü reality şov yıldızı Kim Kardashian son zamanlarda selülitlerinden nefret ettiğini söyledi. Kalçalarında çıkan selülitleri kapatmak için çareyi ekstra korse giymekte buldu.

Kim Kardashian’ın yeni derdi selülitleri. Instagram hesabından kendi markası SKIMS’in yeni korselerini giyerek tanıtan ünlü isim korselerin özelliklerinden de bahsetmeyi ihmal etmedi.

Bir önceki tasarımlardan daha farklı ve kalın bir kumaş tercih eden Kardashian, “Bunlar önceki imza koleksiyonumuzdan daha farklı. Çok daha kalın bir kumaştan olan bu parça göbek bölgesine ekstra desteğe ihtiyacı olanlar için” dedi.

Kalçalarındaki selülitleri bu korseler sayesinde yokettiğini söyleyen 39 yaşındaki ünlü isim, “Kalçalarımdaki selülitlerle başım dertte. O yüzden bu bölgede daha kalın bir kumaşa ihtiyaç duyuyorum” dedi.

The Contour Bonded adını verdiği bu koleksiyonda, korseler daha kalın ve pürüzsüz bir görüntü sergiliyor. Kim Kardashian’ın selülitlerinden utanması ise bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından tepkiyle karşılandı.