Kim Kardashian’ın siyah bikinili pozları büyük ilgi gördü
"Keeping Up with the Kardashians" isimli reality şov programıyla tanınan magazin figürü Kim Kardashian, paylaştığı bikinili pozlarla gündeme oturdu.
42 yaşındaki influencer ve iş insanı Kim Kardashian, yakın zamanda yaptığı bir tatilin tadını çıkarırken çekilmiş iki bikinili fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.
Kardashian, palmiye ağaçlarının, açık gökyüzünün ve berrak denizin de yer aldığı göz alıcı fotoğraflarını “Cennet” başlığıyla hayranlarına sundu.
Fotoğraflardan birinde Kardashian, ellerinin üzerinde durup suya bakarken diğerinde de güneş gözlüğünü başının üstünde tutup gülerken görülüyor.
Bikinili fotoğraflar, New York Moda Haftası’nda Nicky Hilton Rothschild, Lauren Sánchez ve Lorraine Schwartz’la birlikte gerçekleştirilen son “kızlar gecesi”nin hemen ardından büyük ilgi gördü.
Kardashian ailesinin yaşamlarını anlatan “The Kardashians”ın 4. sezon fragmanı da dün paylaşıldı. Dünyada milyonlarca seyircisi olan programın ilk bölümü, 28 Eylül’de yayınlanacak.