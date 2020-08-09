Kim Milyoner Olmak İster sezon finali yapıyor! Kim Milyoner Olmak İster sezon finali ne zaman?

Kim Milyoner Olmak İster sezon finali yapıyor! Kim Milyoner Olmak İster sezon finali ne zaman?

Kim Milyoner Olmak İster yarışması sezon finali yapıyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu ve yayınlandığı günler ilgiyle takip edilen bilgi yarışmasının sezon finali tarihi belli oldu.

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışması sezon finaline hazırlanıyor. Birçok kişi tarafından beğeniyle izlenen Kim Milyoner Olmak İster’de sezon finali 15 Ağustos Cumartesi akşamı yayınlanacak.

SEZON FİNALİ FRAGMANI YAYINLANDI

Kim Milyoner Olmak İster’de sezon finali fragmanı yayınlandı. Programın yeni sezona ise eylül ayında başlayacağı tahmin ediliyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER HAKKINDA

Dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı atv ekranlarında devam ediyor! Yarışmada toplam 12 soru yer alıyor. Bu on iki soruyu yanıtlamak için size 4 joker hakkı sunuluyor. Ayrıca 2 barajınız var.

Baraj sorularını doğru yanıtladığınızda o ana kadar kazandığınız ödül her halukarda sizin oluyor. 12. soruyu da doğru yanıtlarsanız kazanacağınız ödül tam 1 Milyon TL.