Kim Milyoner Olmak İster sorusu: Bir çizimin oranları bozulmadan daha küçük veya daha büyüğünün çizilmesi için kullanılan araca ne ad verilir?
Atv ekranlarının sevilen programı Kim Milyoner Olmak İster’de herkesin dikkatini çeken bir soru soruldu. Murat Yıldırım’ın sunuculuğunu yaptığı yarışmada “Bir çizimin oranları bozulmadan daha küçük veya daha büyüğünün çizilmesi için kullanılan araca ne ad verilir?” sorusu yarışmacıya yönetildi. Birçok kişi şimdi bu sorunun yanıtını merak ediyor. Peki Bir çizimin oranları bozulmadan daha küçük veya daha büyüğünün çizilmesi için kullanılan araca ne ad verilir? İşte cevabı…
Bir çizimin oranları bozulmadan daha küçük veya daha büyüğünün çizilmesi için kullanılan araca ne ad verilir?
Cevap: D – Leylekgagası