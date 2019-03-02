Kim Milyoner Olmak İster sorusu: Bir çizimin oranları bozulmadan daha küçük veya daha büyüğünün çizilmesi için kullanılan araca ne ad verilir?

Kim Milyoner Olmak İster sorusu: Bir çizimin oranları bozulmadan daha küçük veya daha büyüğünün çizilmesi için kullanılan araca ne ad verilir?

Bir çizimin oranları bozulmadan daha küçük veya daha büyüğünün çizilmesi için kullanılan araca ne ad verilir? sorusu Kim Milyoner Olmak İster'de soruldu. Vatandaşlar "Bir çizimin oranları bozulmadan daha küçük veya daha büyüğünün çizilmesi için kullanılan araca ne ad verilir?" sorusunun yanıtını merak etmeye başladı. İşte cevabı...

Atv ekranlarının sevilen programı Kim Milyoner Olmak İster’de herkesin dikkatini çeken bir soru soruldu. Murat Yıldırım’ın sunuculuğunu yaptığı yarışmada “Bir çizimin oranları bozulmadan daha küçük veya daha büyüğünün çizilmesi için kullanılan araca ne ad verilir?” sorusu yarışmacıya yönetildi. Birçok kişi şimdi bu sorunun yanıtını merak ediyor. Peki Bir çizimin oranları bozulmadan daha küçük veya daha büyüğünün çizilmesi için kullanılan araca ne ad verilir? İşte cevabı…

Bir çizimin oranları bozulmadan daha küçük veya daha büyüğünün çizilmesi için kullanılan araca ne ad verilir?

Cevap: D – Leylekgagası