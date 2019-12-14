Kim Milyoner Olmak İster sorusu: “Mavi Dönem” ve “Pembe Dönem” hangi ressamın çalışmalarından bahsedilirken kullanılan başlıklardandır?
“Mavi Dönem ve Pembe Dönem hangi ressamın çalışmalarından bahsedilirken kullanılan başlıklardandır? ” sorusu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında soruldu. Peki Mavi Dönem ve Pembe Dönem hangi ressamın çalışmalarından bahsedilirken kullanılır? sorusunun cevabı ne?
Cevap: Pablo Picasso (A şıkkı)
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