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Kim Milyoner Olmak İster sorusu: “Mavi Dönem” ve “Pembe Dönem” hangi ressamın çalışmalarından bahsedilirken kullanılan başlıklardandır?
Kim Milyoner Olmak İster sorusu: “Mavi Dönem” ve “Pembe Dönem” hangi ressamın çalışmalarından bahsedilirken kullanılan başlıklardandır?
Ekranların sevilen yarışması Kim Milyonere Olmak İster pazartesi ve cumartesi akşamları yayınlanıyor. Bu akşam "Mavi Dönem ve Pembe Dönem hangi ressamın çalışmalarından bahsedilirken kullanılır? " sorusu soruldu. Peki Mavi Dönem ve Pembe Dönem hangi ressamın çalışmalarından bahsedilirken kullanılır? sorusunun cevabı ne?
Magazin 14 Aralık 2019 - 22:22

“Mavi Dönem ve Pembe Dönem hangi ressamın çalışmalarından bahsedilirken kullanılan başlıklardandır? ” sorusu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında soruldu. Peki Mavi Dönem ve Pembe Dönem hangi ressamın çalışmalarından bahsedilirken kullanılır? sorusunun cevabı ne?

Cevap: Pablo Picasso (A şıkkı)

KİM MİLYONER OLMAK İSTER ÖDÜLLERİ

1. Soruyu bilen 500 TL
2. Soruyu bilen 1.000 TL
3. Soruyu bilen 2.000 TL
4. Soruyu bilen 3.000 TL
5. Soruyu bilen 5.000 TL
6. Soruyu bilen 7.500 TL
7. Soruyu bilen 15.000 TL
8. Soruyu bilen 30.000 TL
9. Soruyu bilen 60.000 TL
10. Soruyu bilen 125.000 TL
11. Soruyu bilen 250.000 TL
12. soruyu bilen 1.000.000 TL

Son güncelleme: 22:27 - 14.12.2019