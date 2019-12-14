Kim Milyoner Olmak İster sorusu: “Mavi Dönem” ve “Pembe Dönem” hangi ressamın çalışmalarından bahsedilirken kullanılan başlıklardandır?

Kim Milyoner Olmak İster sorusu: “Mavi Dönem” ve “Pembe Dönem” hangi ressamın çalışmalarından bahsedilirken kullanılan başlıklardandır?

Ekranların sevilen yarışması Kim Milyonere Olmak İster pazartesi ve cumartesi akşamları yayınlanıyor. Bu akşam "Mavi Dönem ve Pembe Dönem hangi ressamın çalışmalarından bahsedilirken kullanılır? " sorusu soruldu. Peki Mavi Dönem ve Pembe Dönem hangi ressamın çalışmalarından bahsedilirken kullanılır? sorusunun cevabı ne?