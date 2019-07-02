Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm ne zaman?

Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm ne zaman?

Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de uzun bir sürenin ardından 1 milyon liralık soruya geçen bölümde 19 yaşındaki Arda ulaşabilmişti. Tam soru açılacakken programın süresi bitti. Şimdi seyirciler merak ediyor: Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar...

Kim Milyoner Olmak İster’de uzun zaman sonra ilk kez 19 yaşındaki Arda, dev ödüllü soruyu görme şansını elde etti. Sosyal medyada gündem olan genç Arda’nın “Param olmadığı için senede sadece 150 kitap okuyabiliyorum” sözleri ise duygulandırdı. 1 milyon liralık soru yayınlanacağı sırada ise yarışmanın süresi bitti.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kim Milyoner Olmak ister programı her Cumartesi akşamı yeni bölümleriyle ATV’de yayınlanıyor. Ancak 6 Temmuz Cumartesi akşamı yayın akışında yabancı bir sinema filminin yayınlanacağı bilgisi yer alıyor. Yaz mevsimi olduğu için yayın günü değişiklik gösteriyor. Bu nedenle 1 milyon liralık sorunun yayınlanacağı yeni bölüm ne zaman henüz netlik kazanmadı.