Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm var mı? 1 milyonluk soru heyecanla bekleniyor…

Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm var mı? 1 milyonluk soru heyecanla bekleniyor…

Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü büyük bir heyecana sahne olacak. Bölümün son yarışmacısı Arda Ayten 1 milyonluk soruya ulaştı ancak süre yetmeyince 1 milyonluk soru bir sonraki bölümde açılacak. Peki Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yayınlanacak mı? İşte ATV yayın akışı...

Kim Milyoner Olmak İster’de 1 milyon liralık soruya açtırmayı başaran Arda Ayten’in yarışacağı programın yeni bölümü büyük heyecanla bekleniyor. Haftada iki gün yayınlanan ödüllü yarışmada 1 milyon liralık soruya geçilmesinin ardından süre bitmişti. Geçtiğimiz Cumartesi günü yeni bölümü yayınlanmayan Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm ne zaman merak ediliyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kim Milyoner Olmak İster programı sezon finali yaptı. Murat Yıldırım, sosyal medya hesabından “Milyonluk soruyu açacak yarışmacıyı sezon sonuna sakladık.” açıklamasında bulundu. Kim Milyoner Olmak İster programının yeni bölümleri Pazartesi ve Cumartesi günleri yayınlanıyordu. Milyonluk soru yeni sezon bölümünde açıklanacak.

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