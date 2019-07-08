Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm yok mu? Kim Milyoner Olmak İster bu akşam var mı?

Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm yok mu? Kim Milyoner Olmak İster bu akşam var mı?

Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon liralık soruya açtırmayı başaran Arda Ayten'in yarışacağı programın yeni bölümü büyük heyecanla bekleniyor. Haftada iki gün yayınlanan ödüllü yarışmada 1 milyon liralık soruya geçilmesinin ardından süre bitmişti. Peki Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yayınlanacak mı? İşte ATV yayın akışı...

Ekranların fenomen programı Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü büyük bir heyecana sahne olacak. Bölümün son yarışmacısı Arda Ayten 1 milyonluk soruya ulaşmış, süre yetmeyince 1 milyonluk soru bir sonraki bölümde açılacaktı. Cumartesi günü yeni bölümü yayınlanmayan Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm ne zaman merak ediliyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kim Milyoner Olmak ister programı haftada iki gün ekranlara geliyor. Geçtiğimiz haftalarda Pazartesi ve Cumartesi günleri yeni bölümleriyle seyirci karşısına çıkan yarışma 8 Temmuz Pazartesi akşamı yayın akışında yer almıyor. 6 Temmuz Cumartesi günü yayınlanacağı açıklanan programın yeni bölümü Cumartesi günü de yayınlanmadı. Yaz mevsimi olduğu için yayın günü değişiklik gösteriyor. Bu nedenle 1 milyon liralık sorunun yayınlanacağı yeni bölüm ne zaman henüz netlik kazanmadı.

ATV YAYIN AKIŞI