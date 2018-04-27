Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Kim Milyoner Olmak İster’de bir ilk yaşandı! Yarışmacı, kız arkadaşını sahneye çağırıp bakın ne yaptı
Kim Milyoner Olmak İster’de bir ilk yaşandı! Yarışmacı, kız arkadaşını sahneye çağırıp bakın ne yaptı
Murat Yıldırım'ın sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı stüdyodan ayrılmadan önce kız arkadaşını yanına çağırıp kameralar önünde evlilik teklif etti.
Magazin 27 Nisan 2018 - 00:09

ATV ekranlarında Murat Yıldırım’ın sunuculuğunu yaptığı Kim Milyoner Olmak İster’de şaşırtan anlar yaşandı.

KIZ ARKADAŞINI SAHNEYE DAVET ETTİ

‘Kim Milyoner Olmak İster’ yarışmasına katılan yarışmacı 1.000 TL’lik ödülle salondan ayrılmadan önce kız arkadaşını sahneye davet etti.

BÜYÜK BİR ŞAŞKINLIK YAŞADI

İlk başta ne olduğunu anlayamayan genç kız, erkek arkadaşından gelen evlilik teklifiyle şaşkına döndü. Salondakilerin alkışları arasında evlilik teklifini kabul eden genç kızın büyük bir sevinçle erkek arkadaşına sarıldı.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Kısa süreliğine salonda duygusal anlar yaşanmasına sebep olan bu anlar, sosyal paylaşım sitelerinde de büyük ilgi gördü.

Etiketler