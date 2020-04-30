Kimlik Hırsızı filmi oyuncuları kim? Kimlik Hırsızı konusu ne, kaç yalında çekildi?

Ozark dizi ile ününe ün katan Jason Bateman'ın başrolünde oynadığı Kimlik Hırsızı filmi bu akşam ekranlarda… Kimlik Hırsızı filminin konusu merak ediliyor. İşte tüm detaylar…
KİMLİK HIRSIZI KONUSU
Kimlik Hırsızı'nın başkarakteri Diana limitsiz bir bütçeyle Miami'nin banliyölerinde gününü gün etmektedir. Ufak bir sorun vardır bu alemleri finanse etmek için, kullandığı kimlik bir başkasına aittir: Sandy Bigelow Patterson, bir bankada müşteri temsilcisi olarak çalışan Sandy Bigelow Patterson, ABD'nin oldukça uzak bir yerinde yaşamaktadır. Polisten aradığı cevabı bulamayınca kendi sorununu yine kendisi halletmeye çalışan Sand ysadece 1 hafta süren takipten sonra, hayatındaki her şeyi onunla paylaşmakta olan bu kadınla yüzleşmek için güneye doğru yola çıkar. 2000 mil yoldan geldiğinde görür ki kimliğini geri almak hiç kolay olmayacaktır… Zira Diana suçlu olmasına rağmen yağ gibi üste çıkmayı beceren yırtık bir kadındır.
KİMLİK HIRSIZI OYUNCULARI
Jason Bateman – Sandy Patterson
Melissa McCarthy – Diana
Jon Favreau – Harold Cornish
Amanda Peet – Trish Patterson
Genesis Rodriguez – Marisol
Morris Chestnut – Detective Reilly