Kimlik Hırsızı filmi oyuncuları kim? Kimlik Hırsızı konusu ne, kaç yalında çekildi?

Aksiyon ve komedi dalındaki Kimlik Hırsızı filmi bu akşam ekranlarda olacak. Yönetmenliğini Seth Gordon’ın yaptığı 2013 yılı yapımı Kimlik Hırsızı filminin konusu merak ediliyor. Peki, Kimlik Hırsızı konusu ne? Kimlik Hırsızı filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar…

Ozark dizi ile ününe ün katan Jason Bateman'ın başrolünde oynadığı Kimlik Hırsızı filmi bu akşam ekranlarda… Kimlik Hırsızı filminin konusu merak ediliyor. İşte tüm detaylar…

KİMLİK HIRSIZI KONUSU

Kimlik Hırsızı'nın başkarakteri Diana limitsiz bir bütçeyle Miami'nin banliyölerinde gününü gün etmektedir. Ufak bir sorun vardır bu alemleri finanse etmek için, kullandığı kimlik bir başkasına aittir: Sandy Bigelow Patterson, bir bankada müşteri temsilcisi olarak çalışan Sandy Bigelow Patterson, ABD'nin oldukça uzak bir yerinde yaşamaktadır. Polisten aradığı cevabı bulamayınca kendi sorununu yine kendisi halletmeye çalışan Sand ysadece 1 hafta süren takipten sonra, hayatındaki her şeyi onunla paylaşmakta olan bu kadınla yüzleşmek için güneye doğru yola çıkar. 2000 mil yoldan geldiğinde görür ki kimliğini geri almak hiç kolay olmayacaktır… Zira Diana suçlu olmasına rağmen yağ gibi üste çıkmayı beceren yırtık bir kadındır.



KİMLİK HIRSIZI OYUNCULARI

Jason Bateman – Sandy Patterson

Melissa McCarthy – Diana

Jon Favreau – Harold Cornish

Amanda Peet – Trish Patterson

Genesis Rodriguez – Marisol

Morris Chestnut – Detective Reilly