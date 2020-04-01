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Kimlik Hırsızı konusu ve oyuncu kadrosu… Kimlik Hırsızı’nda kimler oynuyor?
Kimlik Hırsızı konusu ve oyuncu kadrosu… Kimlik Hırsızı’nda kimler oynuyor?
Komedi ve aksiyon dolu sahneleriyle dikkat çeken Kimlik Hırsızı filmi 2013'te vizyona girmesine rağmen ilgi görmeye devam ediyor. Peki Kimlik Hırsızı filminde kimler oynuyor ve konusu ne?
Magazin 1 Nisan 2020 - 14:58

Kimlik hırsızı filminde, yapımın başkarakteri Diana limitsiz bir bütçeyle Miami’nin banliyölerinde gününü gün etmektedir. Konusu ve oyuncuları ise şu şekilde…

KİMLİK HIRSIZI KONUSU

Kimlik Hırsızı’nın başkarakteri Diana limitsiz bir bütçeyle Miami’nin banliyölerinde gününü gün etmektedir. Ufak bir sorun vardır bu alemleri finanse etmek için, kullandığı kimlik bir başkasına aittir: Sandy Bigelow Patterson, bir bankada müşteri temsilcisi olarak çalışan Sandy Bigelow Patterson, ABD’nin oldukça uzak bir yerinde yaşamaktadır. Polisten aradığı cevabı bulamayınca kendi sorununu yine kendisi halletmeye çalışan Sand ysadece 1 hafta süren takipten sonra, hayatındaki her şeyi onunla paylaşmakta olan bu kadınla yüzleşmek için güneye doğru yola çıkar. 2000 mil yoldan geldiğinde görür ki kimliğini geri almak hiç kolay olmayacaktır… Zira Diana suçlu olmasına rağmen yağ gibi üste çıkmayı beceren yırtık bir kadındır.

KİMLİK HIRSIZI OYUNCULARI

Melissa McCarthy
Rolü : Diana

Jason Bateman
Rolü : Sandy

Amanda Peet
Rolü : Trish Patterson

Jon Favreau
Rolü : Harold Cornish

Genesis Rodriguez
Rolü : Marisol

John Cho
Rolü : Daniel Casey

Clark Duke
Rolü : Everett

Maggie Elizabeth Jones
Rolü : Jessie Patterson

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