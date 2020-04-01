Kimlik Hırsızı konusu ve oyuncu kadrosu… Kimlik Hırsızı’nda kimler oynuyor?

Komedi ve aksiyon dolu sahneleriyle dikkat çeken Kimlik Hırsızı filmi 2013'te vizyona girmesine rağmen ilgi görmeye devam ediyor. Peki Kimlik Hırsızı filminde kimler oynuyor ve konusu ne?

Kimlik hırsızı filminde, yapımın başkarakteri Diana limitsiz bir bütçeyle Miami’nin banliyölerinde gününü gün etmektedir. Konusu ve oyuncuları ise şu şekilde…

KİMLİK HIRSIZI KONUSU

Kimlik Hırsızı’nın başkarakteri Diana limitsiz bir bütçeyle Miami’nin banliyölerinde gününü gün etmektedir. Ufak bir sorun vardır bu alemleri finanse etmek için, kullandığı kimlik bir başkasına aittir: Sandy Bigelow Patterson, bir bankada müşteri temsilcisi olarak çalışan Sandy Bigelow Patterson, ABD’nin oldukça uzak bir yerinde yaşamaktadır. Polisten aradığı cevabı bulamayınca kendi sorununu yine kendisi halletmeye çalışan Sand ysadece 1 hafta süren takipten sonra, hayatındaki her şeyi onunla paylaşmakta olan bu kadınla yüzleşmek için güneye doğru yola çıkar. 2000 mil yoldan geldiğinde görür ki kimliğini geri almak hiç kolay olmayacaktır… Zira Diana suçlu olmasına rağmen yağ gibi üste çıkmayı beceren yırtık bir kadındır.

KİMLİK HIRSIZI OYUNCULARI

Melissa McCarthy

Rolü : Diana

Jason Bateman

Rolü : Sandy

Amanda Peet

Rolü : Trish Patterson

Jon Favreau

Rolü : Harold Cornish

Genesis Rodriguez

Rolü : Marisol

John Cho

Rolü : Daniel Casey

Clark Duke

Rolü : Everett

Maggie Elizabeth Jones

Rolü : Jessie Patterson