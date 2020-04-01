Kimlik Hırsızı konusu ve oyuncu kadrosu… Kimlik Hırsızı’nda kimler oynuyor?

Kimlik hırsızı filminde, yapımın başkarakteri Diana limitsiz bir bütçeyle Miami’nin banliyölerinde gününü gün etmektedir. Konusu ve oyuncuları ise şu şekilde…
KİMLİK HIRSIZI KONUSU
Kimlik Hırsızı’nın başkarakteri Diana limitsiz bir bütçeyle Miami’nin banliyölerinde gününü gün etmektedir. Ufak bir sorun vardır bu alemleri finanse etmek için, kullandığı kimlik bir başkasına aittir: Sandy Bigelow Patterson, bir bankada müşteri temsilcisi olarak çalışan Sandy Bigelow Patterson, ABD’nin oldukça uzak bir yerinde yaşamaktadır. Polisten aradığı cevabı bulamayınca kendi sorununu yine kendisi halletmeye çalışan Sand ysadece 1 hafta süren takipten sonra, hayatındaki her şeyi onunla paylaşmakta olan bu kadınla yüzleşmek için güneye doğru yola çıkar. 2000 mil yoldan geldiğinde görür ki kimliğini geri almak hiç kolay olmayacaktır… Zira Diana suçlu olmasına rağmen yağ gibi üste çıkmayı beceren yırtık bir kadındır.
KİMLİK HIRSIZI OYUNCULARI
Melissa McCarthy
Rolü : Diana
Jason Bateman
Rolü : Sandy
Amanda Peet
Rolü : Trish Patterson
Jon Favreau
Rolü : Harold Cornish
Genesis Rodriguez
Rolü : Marisol
John Cho
Rolü : Daniel Casey
Clark Duke
Rolü : Everett
Maggie Elizabeth Jones
Rolü : Jessie Patterson