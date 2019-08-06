Kimse Bilmez 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kimse Bilmez 9.son bölüm

Kimse Bilmez 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kimse Bilmez 9.son bölüm

Kimse Bilmez dizisi 9. son bölümüyle ATV ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Keremcem, Özgü Kaya ve Engin Hepileri'nin yer aldığı dizi yaz mevsiminin sevilen dizilerinden biri olmayı başardı. Yeni bölümde neler olacağını merak edenler "Kimse Bilmez 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?" sorusunun yanıtını araştırıyor.

Kimse Bilmez dizisinin son bölümünde; Sevda ile Ali, Vedat ve adamlarının eline düşer. Kurtuluşları Pilot’un bulunmasına bağlıdır. Ancak bunun için yapabilecekleri bir şey yoktur. Öte yandan, Sevda’yı sürpriz bir tehlike beklemektedir. Ali tüm olayları tam yoluna koymuşken Sevda’nın peşine takılan tetikçiyle her şey yeniden allak bullak olur.

KİMSE BİLMEZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kimse Bilmez dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

KİMSE BİLMEZ FRAGMAN

KİMSE BİLMEZ FRAGMAN 9.SON BÖLÜM İZLE

Duygu’yla yeni bir hayata yelken açma hayalleri kuran Pilot’sa yeni bir düşman edinir. Pilot, bir taraftan Duygu’dan gerçek mesleğini gizlerken, öte yandan bu yeni düşmanla savaşmaya çalışır.

Ali, cesedin kardeşine ait olmadığını anlar. Bu işi kimin yaptığını araştırmaya başlar. Öte yandan Vedat, Pilot’u kimin kaçırdığını araştırmaktadır. Uygar, Vedat’ı Ali’ye yönlendirir. Vedat, Ali ve Kurtbey’i yan yana görünce Pilot’un kaçırılmasından Ali’yi sorumlu tutar. Pilot’u geri alabilmek için Sevda’yı kaçırır. Ali, Sevda’yı kurtarmak için Pilot’u geri vermek zorundadır, ancak Pilot’u alıkoyan Ali değildir.