Kimse Bilmez 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kimse Bilmez 10. son bölüm izle

Kimse Bilmez 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kimse Bilmez 10. son bölüm izle

Kimse Bilmez dizisi 10. son bölümüyle diziseverlerin karşısına çıktı. Başrollerinde Keremcem, Özgü Kaya, Engin Hepileri ve Burak Serdar Şanal'ın yer aldığı dizi yaz mevsiminde yayın hayatına başlamıştı, yeni sezonda devam edip etmeyeceği henüz bilinmiyor. Peki Kimse Bilmez yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...

Kimse Bilmez dizisinin son bölümünde; Sevda ve Ali güvenlik nedeniyle aynı evde kalmaya devam ederken yakınlaşmaları gittikçe artar. Öte yandan Pilot’un Takacı ile olan kavgası Ali’yi de tehlikeye atar. Pilot, Duygu’yla yakınlaşmaya çalışırken hiç beklemediği bir anda pusuya düşer.

KİMSE BİLMEZ YENİ FRAGMAN YAYINLANDI MI?

Kimse Bilmez dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten öğrenebileceksiniz.

KİMSE BİLMEZ FRAGMAN

KİMSE BİLMEZ 10. SON BÖLÜM İZLE

Ali bir yandan her şeyin arkasındaki ismi bulmaya çalışırken, öte yandan Sevda’nın kıskançlıklarıyla baş etmek zorundadır. Uygar’ın ise Ali ve Sevda’yı ayırmak için başka bir planı vardır. Ancak bu plan hiç beklenmedik bir şekilde sonuçlanacaktır.

Sevda ile Ali, Vedat ve adamlarının eline düşer. Kurtuluşları Pilot’un bulunmasına bağlıdır. Ancak bunun için yapabilecekleri bir şey yoktur. Öte yandan, Sevda’yı sürpriz bir tehlike beklemektedir. Ali tüm olayları tam yoluna koymuşken Sevda’nın peşine takılan tetikçiyle her şey yeniden allak bullak olur.

Duygu’yla yeni bir hayata yelken açma hayalleri kuran Pilot’sa yeni bir düşman edinir. Pilot, bir taraftan Duygu’dan gerçek mesleğini gizlerken, öte yandan bu yeni düşmanla savaşmaya çalışır.