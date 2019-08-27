Kimse Bilmez 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kimse Bilmez 11. son bölüm izle

Kimse Bilmez 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kimse Bilmez 11. son bölüm izle

Kimse Bilmez 11. son bölüm ile ATV ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Keremcem, Özgü Kaya, Engin Hepileri ve Burak Serdar Şanal'ın yer aldığı dizinin yönetmenliğini Kartal Çidamlı ve Hakan Eren üstleniyor. Son bölümde; Sevda'nın söylediği yalan büyük bir etki yaratmıştır. Diziseverler yeni bölümde neler yaşanacağını merak ediyor: Kimse Bilmez 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Kimse Bilmez dizisinden son gelişmeler...

Kimse Bilmez dizisinin son bölümünde; Sevda’nın söylediği yalan herkeste şok etkisi yaratmıştır. Ali ve Sevda artık evli olarak aynı evde yaşamak zorundadır. Üstelik mahalleli Sevda ve Ali için yeni bir sürpriz hazırlamaktadır. Hayal kırıklığı yaşayan Duygu’yu teselli etmek Pilot’a düşer.

KİMSE BİLMEZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kimse Bilmez dizisinden yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

KİMSE BİLMEZ FRAGMAN

KİMSE BİLMEZ 11.SON BÖLÜM İZLE

Duygu tam Pilot’a bir şans verecekken hiç beklenmedik bir şeyle karşılaşır. Öte yandan Ali, kardeşiyle ilgili bir şey bulmak ümidiyle Takacı’nın peşine düşer. Takacı’nın ise Ali ve Pilot için çok özel bir planı vardır.

Sevda ve Ali güvenlik nedeniyle aynı evde kalmaya devam ederken yakınlaşmaları gittikçe artar. Öte yandan Pilot’un Takacı ile olan kavgası Ali’yi de tehlikeye atar. Pilot, Duygu’yla yakınlaşmaya çalışırken hiç beklemediği bir anda pusuya düşer.

Ali bir yandan her şeyin arkasındaki ismi bulmaya çalışırken, öte yandan Sevda’nın kıskançlıklarıyla baş etmek zorundadır. Uygar’ın ise Ali ve Sevda’yı ayırmak için başka bir planı vardır. Ancak bu plan hiç beklenmedik bir şekilde sonuçlanacaktır.