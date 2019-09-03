Kimse Bilmez 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kimse Bilmez 12. son bölüm izle

Kimse Bilmez 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kimse Bilmez 12. son bölüm izle

Kimse Bilmez dizisi 12. son bölümüyle ATV ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Keremcem, Özgü Kaya, Engin Hepileri ve Burak Serdar Şanal'ın yer aldığı Kimse Bilmez dizisinin son bölümünde; Ali ve Sevda sahte evlilikleri sayesinde birbirlerine yaklaşıyor. Diziseverler merak ediyor: Kimse Bilmez 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...

Kimse Bilmez dizisinin 12. son bölümde; Ali ve Pilot, Ali’nin zekası sayesinde Takacı’nın tuzağından kurtulur. Ama Vedat’ın beklenmedik hamlesi, Pilot ve Vedat’ın kaçak duruma düşmesine neden olur. Pilot, bir yandan polisten kaçarken bir yandan Duygu’yla görüşmeye devam eder.

KİMSE BİLMEZ 13. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kimse Bilmez dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıdaki linkten izleyebileceksiniz.

KİMSE BİLMEZ FRAGMAN

KİMSE BİLMEZ 12. SON BÖLÜM İZLE

Pilot durumunu Duygu’dan saklamayı başarabilecek mi? Öte yandan Ali ve Sevda sahte evlilikleri sayesinde birbirlerine yaklaşırken, Uygar onları ayırmak için korkunç bir plan kurar. Ali ve Sevda, Uygar’ın planı karşısında ne yapacak?

Sevda’nın söylediği yalan herkeste şok etkisi yaratmıştır. Ali ve Sevda artık evli olarak aynı evde yaşamak zorundadır. Üstelik mahalleli Sevda ve Ali için yeni bir sürpriz hazırlamaktadır. Hayal kırıklığı yaşayan Duygu’yu teselli etmek Pilot’a düşer.

Duygu tam Pilot’a bir şans verecekken hiç beklenmedik bir şeyle karşılaşır. Öte yandan Ali, kardeşiyle ilgili bir şey bulmak ümidiyle Takacı’nın peşine düşer. Takacı’nın ise Ali ve Pilot için çok özel bir planı vardır. Kardeşler, Takacı’nın tuzağından kurtulabilecek mi?