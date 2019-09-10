Kimse Bilmez 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ali, Sevda’ya aşkını ilan ediyor! Kimse Bilmez 13. son bölüm izle

Kimse Bilmez 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ali, Sevda’ya aşkını ilan ediyor! Kimse Bilmez 13. son bölüm izle

Kimse Bilmez dizisi 13. son bölümüyle ATV ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Keremcem, Özgü Kaya, Engin Hepileri ve Burak Serdar Şanal'ın yer aldığı dizinin son bölümünde; Ali Sevda'ya aşkını ilan ediyor, Sevda şaşkınlığını gizleyemiyor. Yeni bölümde neler olacağını merak eden seyirciler soruyor: Kimse Bilmez 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Kimse Bilmez 13. son bölüm izleme linki...

Kimse Bilmez dizisinin 13. son bölümünde; Ali ve Sevda aralarındaki yanlış anlaşılmayı sürpriz bir şekilde aşarlar. Ali, Sevda’ya aşkını ilan eder. İkili evlilik kararı alırken Uygar, Köksal’ın sırrının peşindedir. Uygar, Ali ve Sevda’nın birlikteliğini engelleyebilecek mi?

KİMSE BİLMEZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Kimse Bilmez yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

KİMSE BİLMEZ FRAGMAN

KİMSE BİLMEZ 13. SON BÖLÜM İZLE

Ali’ye gelen sürpriz telefonsa Pilot’tan haber vermektedir. Ali kardeşini bulabilecek mi? Öte yandan Pilot, sonunda Duygu’ya açılır. Ancak Duygu Pilot’u artık hayatında istememektedir. Pilot, Duygu’ya kendini affettirebilecek mi? Pilot’un düşmanı Mert’se Pilot’u öldürmek için fırsat kollamaktadır. Pilot, bir anda kendini namlunun ucunda bulur ve vurulur…

Ali ve Pilot, Ali’nin zekası sayesinde Takacı’nın tuzağından kurtulur. Ama Vedat’ın beklenmedik hamlesi, Pilot ve Vedat’ın kaçak duruma düşmesine neden olur. Pilot, bir yandan polisten kaçarken bir yandan Duygu’yla görüşmeye devam eder. Pilot durumunu Duygu’dan saklamayı başarabilecek mi? Öte yandan Ali ve Sevda sahte evlilikleri sayesinde birbirlerine yaklaşırken, Uygar onları ayırmak için korkunç bir plan kurar. Ali ve Sevda, Uygar’ın planı karşısında ne yapacak?