Kimse Bilmez 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kimse Bilmez 14. son bölüm izle

Kimse Bilmez 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kimse Bilmez 14. son bölüm izle

Kimse Bilmez 14. son bölüm ATV ekranlarında yayınlandı. Son bölümde; kardeşini öğrenmenin eşiğine gelmiş olan Ali, Pilot'un hayatının tehlikede olduğunu öğrenince yardıma koşar. Seyirciler Kimse Bilmez dizisinin yeni bölümde neler olacağını merak ediyor. Peki Kimse Bilmez 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Kimse Bilmez 14. son bölüm izleme linki...

Kimse Bilmez dizisinin başrollerinde Engin Hepileri, Keremcem ve Özgü Kaya yer alıyor. Son bölümde; Sevda, Uygar’ın tüm gerçekleri Ali’ye anlatma tehdidi karşısında ne yapacağını bilemez. Ali, Sevda’nın hala kendisini sevdiğini öğrenince hiç beklenmedik bir şey yapar.

KİMSE BİLMEZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kimse Bilmez dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yayınlanan linkten izleyebilirsiniz.

KİMSE BİLMEZ FRAGMAN

KİMSE BİLMEZ 14. SON BÖLÜM İZLE

Ali, Sevda’nın sakladığı sırrı öğrenebilecek mi? Öte yandan Duygu, Pilot’a bir şans vermeye karar vermiştir. Ancak Pilot Duygu’ya bir daha eline silah almayacağına söz vermişken, Mert, Duygu’nun peşindedir. Pilot, Duygu’yu kurtarabilecek mi?

Kardeşini öğrenmenin eşiğine gelmiş olan Ali, Pilot’un hayatının tehlikede olduğunu öğrenince yardıma koşar. Sevda ise Uygar’ın tüm gerçekleri Ali’ye anlatma tehdidi karşısında ne yapacağını bilemez. Ali, Sevda’nın hala kendisini sevdiğini öğrenince hiç beklenmedik bir şey yapar.

Ali, Sevda’nın sakladığı sırrı öğrenebilecek mi? Öte yandan Duygu, Pilot’a bir şans vermeye karar vermiştir. Ancak Pilot Duygu’ya bir daha eline silah almayacağına söz vermişken, Mert, Duygu’nun peşindedir.