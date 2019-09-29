Kimse Bilmez 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kimse Bilmez 15. son bölüm izle

Kimse Bilmez 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kimse Bilmez 15. son bölüm izle

Kimse Bilmez 15. son bölümüyle ATV ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Keremcem, Özgü Kaya ve Engin Hepileri'nin yer aldığı dizinin yayın günü Salı'dan Pazar'a alındı. Diziseverler merakla yeni bölümde neler yaşanacağını bekliyor. Peki Kimse Bilmez 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Kimse Bilmez 15. son bölüm izleme linki...

Kimse Bilmez 15. son bölümde; Uygar’ın planı gerçekleşir. Ali hapse düşer, Sevda, Uygar’ın yanında kalır. Ali hapishanede beklenmedik bir düşman edinir. Sevda, Ali’nin evinde sürpriz bir şey bulur. Pilot’sa, Duygu’nun çok önceleri Ali’ye yazdığı mektubu bulmuştur.

KİMSE BİLMEZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kimse Bilmez yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

KİMSE BİLMEZ FRAGMAN

KİMSE BİLMEZ 15. SON BÖLÜM İZLE

Pilot ve Duygu arasındaki ipler kopma noktasına gelir. Öte yandan İlhan ve Meral de Pilot’un gerçek mesleğini öğrenmiştir. Bütün bunlar olurken Ali kardeşinin peşindedir. Ali kardeşini bulabilecek mi?

Kardeşini öğrenmenin eşiğine gelmiş olan Ali, Pilot’un hayatının tehlikede olduğunu öğrenince yardıma koşar. Sevda ise Uygar’ın tüm gerçekleri Ali’ye anlatma tehdidi karşısında ne yapacağını bilemez. Ali, Sevda’nın hala kendisini sevdiğini öğrenince hiç beklenmedik bir şey yapar.

Ali, Sevda’nın sakladığı sırrı öğrenebilecek mi? Öte yandan Duygu, Pilot’a bir şans vermeye karar vermiştir. Ancak Pilot Duygu’ya bir daha eline silah almayacağına söz vermişken, Mert, Duygu’nun peşindedir. Pilot, Duygu’yu kurtarabilecek mi?