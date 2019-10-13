Kimse Bilmez 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kimse Bilmez 17. son bölüm izle

Kimse Bilmez 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kimse Bilmez 17. son bölüm izle

Kimse Bilmez 17. son bölümüyle ATV ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Keremcem, Özgü Kaya, Engin Hepileri ve Burak Serdar Şenal'ın yer aldığı dizinin son bölümünde; Ali, hiç beklemediği bir anda geçmişiyle yeniden yüz yüze gelir. Eski eşi Özlem arkasındaki sır tablosuyla çıka gelmiştir. Yeni bölümde neler olacak? Peki Kimse Bilmez 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Kimse Bilmez 17. son bölüm izleme linki...

Kimse Bilmez dizisi 17. son bölümünde; Ali’den yıllar önce saklanan şey, şimdi tam karşısındadır. Özlem’le tanışan Sevda, bir yandan içindeki duygularla yüzleşirken bir yandan da Ali’nin oğlunun hayatta olduğunu öğrenmenin mutluluğunu yaşar. Pilot, her şeyi arkasında bırakmak ister ama bu o kadar kolay olmayacaktır.

KİMSE BİLMEZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kimse Bilmez yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

KİMSE BİLMEZ YENİ FRAGMAN

KİMSE BİLMEZ 17. SON BÖLÜM İZLE

Duygu, babasıyla Pilot arasında bir tercih yapmak zorundadır. Pilot’un mafya olduğunu öğrenen İlhan, kızını ondan uzaklaştırmak için bu ilişkiye karşı çıkar. Öte yandan sevdiği adamı tehlikeden uzak tutmak isteyen Sevda, tetiği çeker ve Uygar’ı vurur.

Ali, hiç beklemediği bir anda geçmişiyle yeniden yüz yüze gelir. Eski eşi Özlem arkasındaki sır tablosuyla çıka gelmiştir. Ali’den yıllar önce saklanan şey, şimdi tam karşısındadır. Özlem’le tanışan Sevda, bir yandan içindeki duygularla yüzleşirken bir yandan da Ali’nin oğlunun hayatta olduğunu öğrenmenin mutluluğunu yaşar.

Pilot, her şeyi arkasında bırakmak ister ama bu o kadar kolay olmayacaktır. Duygu, babasıyla Pilot arasında bir tercih yapmak zorundadır. Pilot’un mafya olduğunu öğrenen İlhan, kızını ondan uzaklaştırmak için bu ilişkiye karşı çıkar. Öte yandan sevdiği adamı tehlikeden uzak tutmak isteyen Sevda, tetiği çeker ve Uygar’ı vurur.