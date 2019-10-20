Kimse Bilmez 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kimse Bilmez 18. son bölüm izle

Kimse Bilmez dizisinin son bölümünde; oğlunun hastalığını öğrenen Ali, bir yandan ona çare olmak için çalışırken bir yandan da düşmanlarının kıskacından kurtulmaya çalışır. Köksal, sakladığı büyük sırrı Uygar’ın bildiğini öğrenir. Artık iyice köşeye sıkıştığını düşünen Köksal, Ali’ye her şeyi anlatmak ister.
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KİMSE BİLMEZ 18. SON BÖLÜM İZLE
Ali ve Pilot’un kardeş olduklarını öğrenen Uygar, bu kozu Kurtbey’e karşı kullanmak ister. Öte yandan Pilot, Duygu’ya karşı olan hislerini evlilik teklifiyle taçlandırır.
Ali, beklemediği bir anda karşısına çıkan Özlem’in şokunu atlamamışken bir oğlunun daha olduğunu öğrenir. Yıllar sonra kendisinden saklanan oğluyla ilk kez tanışan Ali’nin hayatı artık eskisi gibi olmayacaktır.
Ali’nin durumu Uygar için yeniden bir umut olur. Sevda’yı Ali’den ayırmak isteyen Uygar, olayları lehine çevirmek için harekete geçer. Geçmişinden kurtulmak isteyen Pilot, sevdiği kadın için hayatını değiştirmeye çalışsa da beladan uzak duramaz. Kardeşim dediği Vedat, düşmanlarının elindedir ve onu kurtarmak hiç kolay olmayacaktır.