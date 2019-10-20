Kimse Bilmez 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kimse Bilmez 18. son bölüm izle

Kimse Bilmez 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kimse Bilmez 18. son bölüm izle

Kimse Bilmez 18. son bölümüyle ATV ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Keremcem, Özgü Kaya, Engin Hepileri ve Burak Serdar Şenal'ın yer aldığı dizinin son bölümünde; yıllar sonra bir oğlu olduğunu öğrenen Ali'nin hayatı artık eskisi gibi olmayacaktır. Yeni bölümde neler olacak? Kimse Bilmez 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Kimse Bilmez 18. son bölüm izleme linki...

Kimse Bilmez dizisinin son bölümünde; oğlunun hastalığını öğrenen Ali, bir yandan ona çare olmak için çalışırken bir yandan da düşmanlarının kıskacından kurtulmaya çalışır. Köksal, sakladığı büyük sırrı Uygar’ın bildiğini öğrenir. Artık iyice köşeye sıkıştığını düşünen Köksal, Ali’ye her şeyi anlatmak ister.

KİMSE BİLMEZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kimse Bilmez yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

KİMSE BİLMEZ FRAGMAN

KİMSE BİLMEZ 18. SON BÖLÜM İZLE

Ali ve Pilot’un kardeş olduklarını öğrenen Uygar, bu kozu Kurtbey’e karşı kullanmak ister. Öte yandan Pilot, Duygu’ya karşı olan hislerini evlilik teklifiyle taçlandırır.

Ali, beklemediği bir anda karşısına çıkan Özlem’in şokunu atlamamışken bir oğlunun daha olduğunu öğrenir. Yıllar sonra kendisinden saklanan oğluyla ilk kez tanışan Ali’nin hayatı artık eskisi gibi olmayacaktır.

Ali’nin durumu Uygar için yeniden bir umut olur. Sevda’yı Ali’den ayırmak isteyen Uygar, olayları lehine çevirmek için harekete geçer. Geçmişinden kurtulmak isteyen Pilot, sevdiği kadın için hayatını değiştirmeye çalışsa da beladan uzak duramaz. Kardeşim dediği Vedat, düşmanlarının elindedir ve onu kurtarmak hiç kolay olmayacaktır.