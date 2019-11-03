Kimse Bilmez 21. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kimse Bilmez 20. son bölüm izle

Kimse Bilmez 21. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kimse Bilmez 20. son bölüm izle

Kimse Bilmez 20. son bölümüyle ATV ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Keremcem, Özgü Kaya, Engin Hepileri ve Burak Serdar Şenal'ın yer aldığı dizinin son bölümünde; Uygar'ın hapse girmesiyle tüm sorunların bittiğini düşünen Ali ve Sevda arasında buzlar erir. Yeniden birbirlerine kenetlenen çift Uygar'dan kurtulduklarını düşünür. Kimse Bilmez 21. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kimse Bilmez 20. son bölüm izleme linki...

Kimse Bilmez dizisinin son bölümünde; Uygar, hapisten çıkmak için Kurtbey’i tehdit eder. Hapisten çıkabilmek için elindeki en önemli kozu kullanmak isteyen Uygar, başarılı olabilecek mi? Kardeşine kavuşmak için her yolu deneyen Ali, yeni bilgilere ulaşır. Ali’nin gerçekleri öğrenmesinden korkan Kurtbey, onu durdurmak için yeni bir plan hazırlar. İşte Kimse Bilmez 20. son bölüm izleme linki…

KİMSE BİLMEZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kimse Bilmez yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

KİMSE BİLMEZ FRAGMAN

KİMSE BİLMEZ 20. BÖLÜM İZLE

Özlem yıllardır sakladığı büyük sırrını oğluna anlatır. Özlem, Ali’ye olan nefretinden sıyrılıp yeniden Ali’yi sevmeye başlar. Yıllar sonra ikinci kez girdiği Ali’nin hayatından Sevda’yı çıkarabilecek mi? Öte yandan sevdiği kadınla evlenmek için her yolu deneyen Pilot’un karşısına yeni bir engel çıkar. Üstelik bu engel, İlhan’ın da bilgisi dahilindedir. Pilot ve Duygu aşkı ayakta kalabilecek mi?

Köksal, yıllar sora Ali ile yüzleşmek ister ama uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanır. Aslında tek isteği, yıllardır vicdanıyla hesaplaştığı Ali’yi korumaktır. Babasının beklenmedik ölümü karşısında Sevda ne yapacak? Babasının yıllardır taşıdığı sırrı sevdiği adama anlatmak isteyen Sevda, nasıl bir tepkiyle karşılaşacak?

Kendisini Ali’nin elinden kurtarmak isteyen Uygar, Ali’ye kardeşinin kim olduğunu bildiğini söyler. Uygar, Ali’ye kardeşinin kim olduğunu söyleyecek mi? Öte yandan, Duygu’ya evlenme teklif eden Pilot, sevdiği kadının ailesi tarafından nasıl karşılanacak? Pilot, her türlü karanlık işten kendisini kurtarabilecek mi?