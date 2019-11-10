Kimse Bilmez 22. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kimse Bilmez 21. son bölüm izle

Kimse Bilmez 22. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kimse Bilmez 21. son bölüm izle

Kimse Bilmez 21. son bölümüyle ATV ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Keremcem, Özgü Kaya, Engin Hepileri ve Burak Serdar Şenal'ın yer aldığı dizinin son bölümünde; Uygar'ın hapse girmesiyle tüm sorunların bittiğini düşünen Ali ve Sevda arasında buzlar erir. Yeniden birbirlerine kenetlenen çift Uygar'dan kurtulduklarını düşünür. Uygar ise hapisten çıkmak için Kurtbey'i tehdit eder. Kimse Bilmez 22. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Kimse Bilmez 21. son bölüm izleme linki...

Kimse Bilmez dizisinin son bölümünde; Uygar Sevda’yı elde etmek için akıl almaz oyunlar hazırlayarak Ali’den kurtulmak ister. Ali’nin eski eşi Özlem’i kullanarak yeni bir plan hazırlayan Uygar, bu sayede Sevda ile aralarındaki engelleri kaldırmak ister.

KİMSE BİLMEZ 22. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kimse Bilmez yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

KİMSE BİLMEZ FRAGMAN

KİMSE BİLMEZ 21. SON BÖLÜM İZLE

Kardeşini bulmak için her yolu deneyen Ali, karşısına çıkan engeller yüzünden zor anlar yaşar. Bunu fırsata çevirmek isteyen Uygar ise Erniko’yu öldüren kişinin Ali olduğunu Pilot’a duyurmak için yeni bir plan daha yapar. Öte yandan Duygu, Pilot’un düşmanları tarafından kaçırılır. Duygu’nun hayatta kalması tek bir şeye bağlıdır.

Uygar, hapisten çıkabilmek için elindeki en önemli kozu kullanır. Kardeşine kavuşmak için her yolu deneyen Ali, yeni bilgilere ulaşır. Ali’nin gerçekleri öğrenmesinden korkan Kurtbey, onu durdurmak için yeni bir plan hazırlar. Özlem yıllardır sakladığı büyük sırrını oğluna anlatır.

Özlem, Ali’ye olan nefretinden sıyrılıp yeniden Ali’yi sevmeye başlar. Yıllar sonra ikinci kez girdiği Ali’nin hayatından Sevda’yı çıkarabilecek mi? Öte yandan sevdiği kadınla evlenmek için her yolu deneyen Pilot’un karşısına yeni bir engel çıkar. Üstelik bu engel, İlhan’ın da bilgisi dahilindedir.