Kimse Bilmez 23. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kimse Bilmez 22. son bölüm izle

Kimse Bilmez 22. son bölümüyle ATV ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Keremcem, Özgü Kaya, Engin Hepileri ve Burak Serdar Şenal’ın yer aldığı dizinin son bölümünde; Ali ve ve Pilot, kendilerinden saklanan geçmişleriyle yüzleşmek için adım adım ilerlerler. Peki Kimse Bilmez 23. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Kimse Bilmez 22. son bölüm izleme linki...

Kimse Bilmez dizisinin son bölümünde; Kurtbey, iki kardeşin kavuşmasını engellemeye çalışırken geçmişten kalan bir mektup her şeyi daha belirginleştirir. Kurtbey’in üzerine titrediği kızı Zeynep, aslında Ali ve Pilot’un varlığından bile haberdar olmadıkları kardeşleri mi? Sevda’ya kavuşamadığı için her geçen gün daha da çıldıran Uygar, bu kez çok ileri gider ve Sevda’yı kaçırır.

KİMSE BİLMEZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kimse Bilmez yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

KİMSE BİLMEZ FRAGMAN

KİMSE BİLMEZ 22. SON BÖLÜM İZLE

Sevdiği kadını kurtarmak isteyen Ali, elinden geleni yapacaktır. Ali, Sevda’yı kurtarabilecek mi? Öte yandan sevdiği kadını düşmanlarının elinden kurtarmayı başaran Pilot, Duygunun ailesine yeniden güven vermeye çalışır. Geçmiş bir türlü Pilot’un peşini bırakmaz. Pilot, sevdiği kadını ve ailesini korumayı başarabilecek mi?

Uygar Sevda’yı elde etmek için akıl almaz oyunlar hazırlayarak Ali’den kurtulmak ister. Ali’nin eski eşi Özlem’i kullanarak yeni bir plan hazırlayan Uygar, bu sayede Sevda ile aralarındaki engelleri kaldırmak ister. Kardeşini bulmak için her yolu deneyen Ali, karşısına çıkan engeller yüzünden zor anlar yaşar.

Bunu fırsata çevirmek isteyen Uygar ise Erniko’yu öldüren kişinin Ali olduğunu Pilot’a duyurmak için yeni bir plan daha yapar. Öte yandan Duygu, Pilot’un düşmanları tarafından kaçırılır. Duygu’nun hayatta kalması tek bir şeye bağlıdır. Pilot, sevdiği kadın için Ali’yi öldürecek mi?