Kimse Bilmez 24. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kimse Bilmez 23. son bölüm izle

Kimse Bilmez 24. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kimse Bilmez 23. son bölüm izle

Kimse Bilmez 22. son bölümüyle ATV ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Keremcem, Özgü Kaya, Engin Hepileri ve Burak Serdar Şenal'ın yer aldığı dizinin son bölümünde; Ali ve Pilot, yıllar sonra hayatlarının dönüm noktasına gelirler. Kendilerinden saklanan geçmişleriyle yüzleşen kardeşler, sonunda yeniden tek vücut olmak için sımsıkı sarılırlar. Kimse Bilmez 24. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Kimse Bilmez 23. son bölüm izleme linki...

Kimse Bilmez dizisinin son bölümünde; yılların getirdiği özlem, iki kardeşin gözlerinden akan sevinç gözyaşına dönüşür. Babaları Erniko’nun katilinin Ali’nin olduğunu öğrenen Vedat, bu kavuşmaya izin verecek mi? Kardeşinin mutluluğuna rağmen namlusunu Ali’nin üzerine çeviren Vedat, tetiğe basacak mı?

KİMSE BİLMEZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kimse Bilmez yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

KİMSE BİLMEZ FRAGMAN

KİMSE BİLMEZ 23. SON BÖLÜM İZLE

Tüm gerçeklerin ortaya çıkmasından korkan Kurtbey, iki kardeşin kavuşmasından sonra yeni bir plan hazırlar. Kurtbey’in yeni planı, bunca yıl sakladığı gerçeklerden kendisini koruyabilecek mi?

Kurtbey, iki kardeşin kavuşmasını engellemeye çalışırken geçmişten kalan bir mektup her şeyi daha belirginleştirir. Kurtbey’in üzerine titrediği kızı Zeynep, aslında Ali ve Pilot’un varlığından bile haberdar olmadıkları kardeşleri mi? Sevda’ya kavuşamadığı için her geçen gün daha da çıldıran Uygar, bu kez çok ileri gider ve Sevda’yı kaçırır.

Sevdiği kadını kurtarmak isteyen Ali, elinden geleni yapacaktır. Ali, Sevda’yı kurtarabilecek mi? Öte yandan sevdiği kadını düşmanlarının elinden kurtarmayı başaran Pilot, Duygunun ailesine yeniden güven vermeye çalışır. Geçmiş bir türlü Pilot’un peşini bırakmaz.