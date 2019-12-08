Kimse Bilmez 26. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kimse Bilmez 25. son bölüm izle

Kimse Bilmez 26. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kimse Bilmez 25. son bölüm izle

Kimse Bilmez 25. son bölümüyle ATV ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Keremcem, Özgü Kaya, Engin Hepileri ve Burak Serdar Şenal'ın yer aldığı dizinin son bölümünde; Ali'yi öldürmek için plan hazırlayan Uygar, onun en özel gününü kana bulamayı başarmıştır. Peki Kimse Bilmez 26. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Kimse Bilmez 25. son bölüm izleme linki...

Kimse Bilmez dizisinin son bölümünde; Ali yerine onun canı kadar çok sevdiği Hüdaverdi, kurşunun hedefi olarak hastaneye kaldırılır. Hüdaverdi’nin vurulması herkesi yasa boğar. Ağır yaralanan Hüdaverdi ölecek mi? Babasının katilinin peşine düşen Vedat, Pilot’a rağmen intikam peşindedir.

KİMSE BİLMEZ 26. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kimse Bilmez yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

KİMSE BİLMEZ FRAGMAN

KİMSE BİLMEZ 25. SON BÖLÜM İZLE

Ali’yi affetmeyi bir türlü kabullenemeyen Vedat nasıl bir yol izleyecek? Hüdaverdi’yi vuran Uygar artık çok ileri gitmiştir. Ali her şeyi göze alarak Uygar’ın peşine düşer. Ali tam Uygar’ı yakalamışken Kurtbey çıka gelir.

Kurtbey’in varlığından güç alan Uygar, tam Ali’yi vuracakken planı terse çıkar. Ali, Uygar’dan sonsuza kadar kurtuldu mu? Pilot, babam dediği kişiyi öldüreninin kardeşi Ali olduğunu öğrenecek mi? Kurtbey’in yıllardır sakladığı büyük sır ortaya çıkacak mı?