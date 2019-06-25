Kimse Bilmez 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kimse Bilmez 3. son bölüm izle

Kimse Bilmez dizisi 3. son bölüm ile ATV ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Keremcem, Özgü Kaya ve Engin Hepileri'nin yer aldığı dizide bir yıldız olmanın hayallerini kuran Sevda ile esrarengiz bir geçmişi olan Ali'nin aşkı anlatılıyor. Dizi severler yeni bölümden ipuçları içeren fragmanın yayınlanıp yayınlanmadığını merak ediyor. İşte Kimse Bilmez 4. yeni bölüm fragmanı...

Kimse Bilmez dizisinin son bölümünde; Ali, Sevda’nın evinden ayrılırken Köksal’la ilgili kafası karışmıştır. Köksal, Ali’yle yaşadığı karşılaşma sonucu derinden sarsılır ve sırrının öğrenildiği zannıyla derin bir korkuya kapılır. Sevda, Ali’yle birlikte zaman geçirmek için bahaneler üretirken yaklaşan tehlikeden habersizdir.

KİMSE BİLMEZ 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI



KİMSE BİLMEZ SON BÖLÜM İZLE

Uygar ve Amca korkunç bir plan hazırlamaktadır. Bu plan hem Ali’nin ölmesini sağlayacak, hem de Sevda’yı Ali’den nefret ettirecektir. Olan bitenin tam olarak farkında olmasa da Pilot da bu planın parçasıdır. Ali ise başına geleceklerden habersiz Sevda’nın borcunu ödeyerek onu Uygar’dan tamamen kurtarma uğraşındadır. Sinan’ın Ali’nin mahallesinde uyuşturucu satması, planın fitilini ateşler.

Ali, Sevda’yı Uygar’ın elinden kurtarırken yaralanır. Sevda’yla birlikte Ali’nin yurttan hocası olan Tuğrul Baba’nın evine sığınırlar ancak Pilot ve Uygar peşlerindedir. Üstelik Uygar, Ali’nin yaralı olduğunu bilmektedir ve bunu fırsata çevirmeye kararlıdır. Uygar, Ali’yi bulmak için Hüdaverdi’yi konuşturmaya karar verir. Ancak hiç ummadığı bir sürprizle karşılaşır.

Pilot’un Duygu’ya aşkı ilerlerken Duygu, Sevda’yı Ali’nin yanından ayırma telaşındadır. Bu amaçla yaptığı hamle Ali’yi büyük bir tehlikeye sürükler. Ali, Pilot ve Uygar’la yeniden karşı karşıya gelip tövbesini bozmanın eşiğine gelir. Öte yandan, Ali’nin, Sevda’yı evine bırakması kimsenin bilmediği büyük sırrın kapılarını aralayacaktır.