Kimse Bilmez 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kimse Bilmez 4. son bölüm izle

Kimse Bilmez 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kimse Bilmez 4. son bölüm izle

Kimse Bilmez dizisinin 4. son bölüm ile ATV ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Keremcem, Özgü Kaya ve Engin Hepileri'nin yer aldığı dizide, Sevda ile Ali'nin sıradışı hikayesi işleniyor. Diziseverler merakla Kimse Bilmez dizisinin yeni bölüm fragmanını merak ediyor.

Kimse Bilmez dizisinin 4. son bölümünde; Ali, Sinan’ı vuran kişi olarak karakola götürülür. Ali, artık Sevda’nın gözünde kardeşini vuran adamdır. Sevda’nın Ali’ye beslediği hisler nefrete dönüşmüştür. Ali önce nezaretten çıkmalı, sonra kendisini aklamalıdır.

KİMSE BİLMEZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kimse Bilmez yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

KİMSE BİLMEZ FRAGMAN

KİMSE BİLMEZ 4. SON BÖLÜM İZLE

Ali’yle Sevda’yı ayırmayı başarmış olan Uygar’sa, Sevda’ya yakınlaşmanın yollarını aramaktadır. Aradığı fırsat ayağına gelir. Köksal’ın Ali’den korktuğunu fark eden Uygar bunu kullanarak sürpriz bir hamle yapar. Ali’yse, Sinan’ı vuran Kepçe’nin peşine düşer. Ali, kendini aklayabilecek mi?

Öte yandan, Pilot Sinan’ı vuranın Ali olduğunu düşünmektedir. Bundan dolayı Ali’nin peşine düşmüştür. İki kardeş, kardeş olduklarından habersiz ölümüne bir kavgaya tutuşur. Ali ve Pilot kardeş oldukları gerçeğini öğrenebilecekler mi? Bütün bunlar olurken Köksal’ın Hayriye’ye yaptığı itiraf her şeyi değiştirecektir.