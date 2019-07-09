Kimse Bilmez 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kimse Bilmez 5. son bölüm izle

Kimse Bilmez 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kimse Bilmez 5. son bölüm izle

Kimse Bilmez dizisinin 5. son bölümü yayınlandı. Başrollerinde Keremcem, Özgü Kaya, Engin Hepileri ve Burak Serdar Şanal'ın yer aldığı dizi, yaz sezonunda seyircilerin beğenisine sunuldu. Diziseverler Kimse Bilmez'in yeni bölümünde neler olacak merak ediyor. Peki Kimse Bilmez yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte merak edilenler...

Kimse Bilmez dizisinin son bölümünde; Sevda, babasının Ali’nin oğlunu öldürdüğünü öğrenince dünyası başına yıkılır. Bir tarafta aşık olduğu adam, diğer tarafta babası vardır.Sevda babasıyla yüzleşince, Sevda’nın gerçekleri Ali’ye anlatma ihtimali Köksal ve Hayriye’yi dehşete düşürür.

KİMSE BİLMEZ 6.YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kimse Bilmez dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

KİMSE BİLMEZ FRAGMAN

KİMSE BİLMEZ 5. SON BÖLÜM İZLE

Sevda çareyi herkesten kaçmakta bulur. Ancak onu bekleyen tehlikeden habersizdir. Öte yandan Duygu’ya olan ilgisi günden güne artan Pilot, Duygu’ya daha yakın olabilmek için mahallede bir iş yeri açmak ister.

Bu sırada başına hiç umulmadık bir şey gelir. Pilot’un, Duygu için yaptıkları Duygu’nun Pilot’a olan hislerini değiştirecek midir? Ali, yaşanan tüm olaylardan Uygar’ı sorumlu tutar ve her şeye son vermek için bir karar alır. Uygar için artık her şeyin sonu mudur? Ali’siz yaşayamayacağını düşünen Sevda’ysa, tüm gemileri yakıp Ali’ye gerçekleri anlatmaya karar verir.

Ali'yle Sevda'yı ayırmayı başarmış olan Uygar'sa, Sevda'ya yakınlaşmanın yollarını aramaktadır. Aradığı fırsat ayağına gelir. Köksal'ın Ali'den korktuğunu fark eden Uygar bunu kullanarak sürpriz bir hamle yapar. Ali'yse, Sinan'ı vuran Kepçe'nin peşine düşer. Ali, kendini aklayabilecek mi?

Öte yandan, Pilot Sinan'ı vuranın Ali olduğunu düşünmektedir. Bundan dolayı Ali'nin peşine düşmüştür. İki kardeş, kardeş olduklarından habersiz ölümüne bir kavgaya tutuşur. Ali ve Pilot kardeş oldukları gerçeğini öğrenebilecekler mi? Bütün bunlar olurken Köksal'ın Hayriye'ye yaptığı itiraf her şeyi değiştirecektir.