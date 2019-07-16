Kimse Bilmez 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kimse Bilmez 6.son bölüm izle

Kimse Bilmez 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kimse Bilmez 6.son bölüm izle

Kimse Bilmez dizisinin 6. son bölümü ATV ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Keremcem, Özgü Kaya ve Engin Hepileri'nin yer aldığı dizinin yeni bölümünde neler olacağı merak ediliyor. Peki Kimse Bilmez 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Kimse Bilmez 6.son bölüm izleme linki...

Kimse Bilmez dizisinin son bölümünde; Sevda, babasının Ali’nin oğlunu öldürdüğü gerçeğiyle ne yapacağını bilemez. Sonunda çareyi sürpriz bir karar almakta bulur. Ali’yse, Sevda’nın sakladığı şeyin ne olduğunu öğrenememenin çaresizliğini yaşamaktadır.

KİMSE BİLMEZ 7. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?



Kimse Bilmez dizisinin yeni fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

KİMSE BİLMEZ YENİ FRAGMAN

Öte yandan Pilot’un hapse girmesinden kendini sorumlu tutan Duygu, Pilot’a yakın ilgi gösterir. Pilot’un hapishanede Erniko’nun eski adamından Ali’yle ilgili öğrendiği gerçekler, iki kardeşi geri dönülemeyecek bir yola sokacaktır.

KİMSE BİLMEZ 6. SON BÖLÜM İZLE

Sevda’ysa, Uygar’ın çalıştığı ajansı satın aldığından habersiz sadece işine odaklanmıştır. Ali, Sevda’nın ailesine Sinan’ın vurulmasıyla ilgili olmadığını kanıtlamaya çalışırken, Sevda’yı Uygar’ın yanında görünce yıkılır.

DAHA ÖNCEKİ BÖLÜMLERDE NELER OLDU?

Sevda çareyi herkesten kaçmakta bulur. Ancak onu bekleyen tehlikeden habersizdir. Öte yandan Duygu'ya olan ilgisi günden güne artan Pilot, Duygu'ya daha yakın olabilmek için mahallede bir iş yeri açmak ister.

Bu sırada başına hiç umulmadık bir şey gelir. Pilot'un, Duygu için yaptıkları Duygu'nun Pilot'a olan hislerini değiştirecek midir? Ali, yaşanan tüm olaylardan Uygar'ı sorumlu tutar ve her şeye son vermek için bir karar alır. Uygar için artık her şeyin sonu mudur? Ali'siz yaşayamayacağını düşünen Sevda'ysa, tüm gemileri yakıp Ali'ye gerçekleri anlatmaya karar verir.

Ali’yle Sevda’yı ayırmayı başarmış olan Uygar’sa, Sevda’ya yakınlaşmanın yollarını aramaktadır. Aradığı fırsat ayağına gelir. Köksal’ın Ali’den korktuğunu fark eden Uygar bunu kullanarak sürpriz bir hamle yapar. Ali’yse, Sinan’ı vuran Kepçe’nin peşine düşer.

Öte yandan, Pilot Sinan’ı vuranın Ali olduğunu düşünmektedir. Bundan dolayı Ali’nin peşine düşmüştür. İki kardeş, kardeş olduklarından habersiz ölümüne bir kavgaya tutuşur. Ali ve Pilot kardeş oldukları gerçeğini öğrenebilecekler mi? Bütün bunlar olurken Köksal’ın Hayriye’ye yaptığı itiraf her şeyi değiştirecektir.