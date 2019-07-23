Kimse Bilmez 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kimse Bilmez 7. son bölüm izle

Kimse Bilmez 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kimse Bilmez 7. son bölüm izle

Başrollerinde Keremcem, Özgü Kaya ve Engin Hepileri'nin yer aldığı Kimse Bilmez dizisi 7. son bölümüyle ATV'de yayınlandı. Son bölüme; "Eğer Ali'yi unutmak istiyorsan, Uygar'a bir şans vereceksin!" sözleri damga vurdu. Sevda, Ali'den uzak durmaya çalışmaktadır. Başarabilecek midir? Kimse Bilmez yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte detaylar...

Kimse Bilmez dizisinin son bölümünde; Sevda’nın Uygar’ın ajansında çalışması, Sevda ve Ali ilişkisini derinden etkiler. Sevda, bir yandan babasının sırrı yüzünden Ali’den uzak durmak isterken, içinde taşıdığı aşk duygusu onu Ali’ye iter. Kurtbey ise, Pilot’un Ali’ye hamle yapmasını engellemek için dehşet verici bir plan yapar.

KİMSE BİLMEZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI





KİMSE BİLMEZ 7.SON BÖLÜM İZLE

Ali’nin mahallede bulduğu cüzdansa her şeyi değiştirecektir. Ali yıllar sonra kardeşine ilk kez bu kadar yaklaşmıştır. Öte yandan Sevda hiç beklemediği yerden gelen bir tehlikeyle karşılaşır ve ölümle burun buruna gelir. Ali, kardeşine kavuşabilecek mi? Sevda ve Ali aralarındaki engelleri aşabilecek mi?

Sevda, babasının Ali'nin oğlunu öldürdüğü gerçeğiyle ne yapacağını bilemez. Sonunda çareyi sürpriz bir karar almakta bulur. Ali'yse, Sevda'nın sakladığı şeyin ne olduğunu öğrenememenin çaresizliğini yaşamaktadır.

Öte yandan Pilot'un hapse girmesinden kendini sorumlu tutan Duygu, Pilot'a yakın ilgi gösterir. Pilot'un hapishanede Erniko'nun eski adamından Ali'yle ilgili öğrendiği gerçekler, iki kardeşi geri dönülemeyecek bir yola sokacaktır.

Sevda'ysa, Uygar'ın çalıştığı ajansı satın aldığından habersiz sadece işine odaklanmıştır. Ali, Sevda'nın ailesine Sinan'ın vurulmasıyla ilgili olmadığını kanıtlamaya çalışırken, Sevda'yı Uygar'ın yanında görünce yıkılır.