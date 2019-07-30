Kimse Bilmez 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kimse Bilmez 8. son bölüm izle

Kimse Bilmez 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kimse Bilmez 8. son bölüm izle

Kimse Bilmez 8. son bölümüyle ATV ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Keremcem, Engin Hepileri ve Özgü Kaya'nın yer aldığı dizide Ali, cesedin kardeşine ait olmadığını anlar. Bu işi kimin yaptığını araştırmaya başlar. Öte yandan Vedat, Pilot'u kimin kaçırdığını araştırmaktadır. Diziseverler Kimse Bilmez 9.yeni bölüm fragmanını merak ediyor.

Kimse Bilmez dizisinin son bölümünde; Uygar, Vedat’ı Ali’ye yönlendirir. Vedat, Ali ve Kurtbey’i yan yana görünce Pilot’un kaçırılmasından Ali’yi sorumlu tutar. Pilot’u geri alabilmek için Sevda’yı kaçırır. Ali, Sevda’yı kurtarmak için Pilot’u geri vermek zorundadır, ancak Pilot’u alıkoyan Ali değildir.

KİMSE BİLMEZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kimse Bilmez yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

KİMSE BİLMEZ FRAGMAN

KİMSE BİLMEZ 8.SON BÖLÜM İZLE

Sevda’nın Uygar’ın ajansında çalışması, Sevda ve Ali ilişkisini derinden etkiler. Sevda, bir yandan babasının sırrı yüzünden Ali’den uzak durmak isterken, içinde taşıdığı aşk duygusu onu Ali’ye iter. Kurtbey ise, Pilot’un Ali’ye hamle yapmasını engellemek için dehşet verici bir plan yapar.

Ali’nin mahallede bulduğu cüzdansa her şeyi değiştirecektir. Ali yıllar sonra kardeşine ilk kez bu kadar yaklaşmıştır. Öte yandan Sevda hiç beklemediği yerden gelen bir tehlikeyle karşılaşır ve ölümle burun buruna gelir. Ali, kardeşine kavuşabilecek mi? Sevda ve Ali aralarındaki engelleri aşabilecek mi?