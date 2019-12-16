Kimse Bilmez dizisi final yapıyor! Kimse Bilmez final bölümü tarihi belli oldu

Kimse Bilmez dizisi final yapıyor! Kimse Bilmez final bölümü tarihi belli oldu

Başrollerini Keremcem, Özgü Kaya ve Burak Serdar Şenal'ın paylaştığı ATV yayınlanan Kimse Bilmez dizisi final yapıyor. Kimse Bilmez 28. bölümün ardından ekranlara veda edecek.

ATV’de yayınlanan Kimse Bilmez dizisi için final kararı alındı. Nedeni henüz açıklanmayan final kararı 2020 yılı öncesinde uygulanacak. Böylece Her Yerde Sen, Elimi Bırakma, Kurşun ve Sevgili Geçmiş gibi Kimse Bilmez dizisi de yeni yılda ekranlarda olmayacak.

KİMSE BİLMEZ FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Kimse Bilmez final tarihi belli oldu. Kimse Bilmez dizisi 28. bölümün ardından artık ekranlarda yer almayacak.

KİMSE BİLMEZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ali'yi affetmeyi bir türlü kabullenemeyen Vedat nasıl bir yol izleyecek? Hüdaverdi'yi vuran Uygar artık çok ileri gitmiştir. Ali her şeyi göze alarak Uygar'ın peşine düşer. Ali tam Uygar'ı yakalamışken Kurtbey çıka gelir.

Kurtbey'in varlığından güç alan Uygar, tam Ali'yi vuracakken planı terse çıkar. Ali, Uygar'dan sonsuza kadar kurtuldu mu? Pilot, babam dediği kişiyi öldüreninin kardeşi Ali olduğunu öğrenecek mi? Kurtbey'in yıllardır sakladığı büyük sır ortaya çıkacak mı?